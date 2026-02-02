高雄市長選戰最新民調！ 賴瑞隆領先柯志恩但見綠營整合裂痕

民進黨立委賴瑞隆上月從初選出線，將代表民進黨參戰2026高雄市長選舉。根據最新民調，賴瑞隆以43.9%的支持度領先國民黨立委柯志恩的32.3%，兩人差距11.6個百分點，不過從政黨支持度看來，泛綠有著46.5%；泛藍24%，賴瑞隆現階段還是有著無法凝聚全綠支持者的隱憂。

柯志恩、賴瑞隆決戰2026高雄市長選舉。（資料圖／中天新聞）

根據新頭殼（Newtalk）公布最新高雄市長選戰民調，結果顯示，賴瑞隆以43.9%的支持度領先柯志恩的32.3%，兩人差距達11.6個百分點，另有23.8%受訪者無明確意見。

賴瑞隆支持度領先柯志恩11.6個百分點。（圖／新頭殼）

民調結果顯示，高雄市民傾向支持民進黨的比例為42.7%，支持國民黨者佔21.4%。若將回答民進黨、國民黨以外政黨的民眾納入藍綠光譜計算，泛綠選民佔46.5%、泛藍選民佔24.0%、中間選民佔20.9%，顯示高雄市整體政黨色彩仍以泛綠傾向較為明顯。

泛綠支持者大於賴瑞隆支持度。（圖／新頭殼）

賴瑞隆雖然領先柯志恩11.6個百分點，但是在泛綠選民占46.5%的情況下，他「只」拿到43.9%，很可能是初選造成的黨內裂痕尚未修復；反倒是柯志恩儘管只得到32.3%的支持度，但是該份民調泛藍支持者僅佔24%，代表其吸引不少中間選民的支持。

該民調由新頭殼委託山水民意研究股份有限公司執行的最新民調，於今年1月29日至30日執行，透過電腦輔助電話訪問系統（CATI）針對高雄市20歲以上民眾進行調查，共完成1,083份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.98個百分點。

