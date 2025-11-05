高雄市長選戰氣氛有變？郭正亮看民調：恭喜她

2026年高雄市長選舉開打，民進黨4位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺競爭激烈，最後誰出戰，尚未明朗。國民黨則確定由立委柯志恩出戰。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，現在她的民調輸不到10個百分點，表示綠營人選真的不夠強。

主持人李珮瑄今(5日)在中天《綠也掀桌 》節目中專訪郭正亮問到，上禮拜你回高雄，高雄氣氛有變嗎？ 郭正亮表示，恭喜柯志恩，距離選舉還有一年，通常高雄和台南這種地方，民進黨要贏20個百分點。結果柯志恩現在輸不到10個百分點，表示綠營人選真的不夠強。跟高雄市長陳其邁上次的民調相比，陳其邁在一年前就領先20個百分點。高雄如今一大堆新聞，一下子大峽谷，一下扯到邱議瑩、一下扯到林岱樺。

郭正亮接著表示，綠營裡面非選不可的是許智傑，他快60歲了，他這次一定要選，以後就沒有機會了，可是也沒有辦法，因為新潮流不要他，新潮流要培養賴瑞隆。因為許智傑是靠過來的，他本來不是新潮流的，賴瑞隆則是陳菊高雄市長時期的海洋局長出身， 是典型的新潮流，從行政系統出來的。

另針對因柯案聲名大噪的前記者馬郁雯宣布參選中正萬華議員。郭正亮表示， 馬郁雯若當選，可能會加入新潮流，綠委吳沛憶下一屆搞不好不用選了；若馬郁雯選上，以馬郁雯的作秀能力，吳沛憶怎麼跟她打？先不要講2028年，也許吳沛憶可以再選一次，但2032年還有得選嗎？馬郁雯一定挑戰吳沛憶。到時名嘴男友李正皓跟前立委段宜康都會幫馬郁雯站台，而且他們有新潮流的一個底，光是這個底，就已經快要當選了。

