高雄市長選戰爆驚人變數！郭正亮：柯志恩態度變了

2026年高雄市長選舉，國民黨將由立委柯志恩出戰；民進黨則是立委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑「四搶一」局面，將於下周進行民調決定誰出線。前立委郭正亮表示，柯志恩現在改變態度，她覺得邱議瑩資源多，比較難搞，且高雄市長陳其邁支持邱議瑩。

郭正亮表示，柯志恩現在改變態度，她現在覺得邱議瑩資源多，比較難搞。（圖取自柯志恩臉書）

郭正亮7日在中天《綠也掀桌》節目中表示，柯志恩現在改變她的態度，她現在反而覺得邱議瑩比較難搞，因為邱的資源多到沒有辦法想像，柯志恩說邱議瑩資源至少比她多10倍，反而賴瑞隆的資源沒有那麼多。且陳其邁支持邱議瑩，市長能動員的資源太大了，總統賴清德不可能現在就幫賴瑞隆動員。

郭正亮直言，陳其邁支持邱議瑩，市長能動員的資源太大了。（圖取自邱議瑩臉書）

郭正亮觀察，賴清德在台南陷入一點觀望，反而有點不在乎高雄，賴清德只在乎台南。郭正亮直言，綠委陳亭妃跟賴清德是有過衝突的，邱議瑩卻沒有，她跟賴清德關係也很好。因此並沒有看到賴清德去幫賴瑞隆站台，沒有看到賴在動，可是賴在台南一直在動。賴清德今年最在乎的只有綠委林俊憲跟民進黨宜蘭縣長參選人的林國漳律師。

為何賴清德怎麼會這麼在乎林國漳？郭正亮認為，若賴清德跳開兩大派系，仍然可以勝選，那就表示賴清德很厲害，因為工程會主委陳金德是監察院長陳菊的人，所以賴不要用陳金德，要自己找人選，所以賴清德會最用力的應該是宜蘭、台南這兩個地方。

