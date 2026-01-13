高雄市長選戰白熱化！藍綠PK 派系資源比拚人氣底氣

高雄市長選戰白熱化，民進黨立委賴瑞隆初選勝出，將對戰國民黨立委柯志恩。施書瑜攝。合成照



民進黨高雄市長初選出爐，賴瑞隆勝出將迎戰國民黨柯志恩，藍綠PK正式成形。賴瑞隆強調對市政嫻熟、能無縫接軌市府，延續城市建設優勢，柯志恩則表示，將以政策與政見為本，將以小搏大、爭取市民認同，兩人競爭讓派系資源與人氣底氣的較量成為選戰焦點。

賴瑞隆表示，過去10年曾歷任高市府建設局、觀光局主秘、新聞局長及海洋局長，參與黃色小鴨展出、五月天演唱會及各項城市行銷與建設，對市政運作非常熟悉，轉任立委後，他連續19次獲公督盟優秀立委評鑑，爭取超過6000億元建設經費，強調自己「一直與高雄同進退，不只是參與，更有實績，與市民同步前行。」

他進一步指出，若順利勝選，能快速接軌市政團隊，延續高雄過去「黃金10年」發展，並以對市政的嫻熟與對城市的熱愛為最大優勢，爭取中間選民支持，同時提出更多政策願景，讓市民看見他長期投入高雄治理的成果。

國民黨柯志恩則表示，賴瑞隆勝出在她預料之中，面對資源不對等的選戰，她將採取「以小搏大、逆轉」策略，回歸政策與政見本質，爭取市民認同。

柯志恩認為，選民關注的是政見與成效，而非單純資源多少，未來將從農曆年後重新調整選舉節奏，提出系列政見，讓市民感受她的治理方案。

隨著藍綠對決確定，高雄市長選戰白熱化，更已進入派系資源與人氣底氣的直接比拚期，未來誰能快速整合團隊、有效提出政見、爭取中間選民，將成為左右勝負的關鍵。

