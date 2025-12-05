即時中心／高睿鴻報導

民進黨立委賴瑞隆近期聲勢不錯，據媒體《TVBS》近日民調，他是目前最有希望競逐高雄市長的人選之一，支持率不僅贏過國民黨立委柯志恩、也暫時領先黨內其他對手。豈料昨（4）天卻驚傳，賴的8歲兒子，疑似在學校與女同學發生肢體衝突、甚至涉嫌霸凌等情事。對此，賴瑞隆今（5）開記者會坦承此事，並多次強調自己很自責、很抱歉，兒子動手就是不對；他也說，自己陪伴、教養小孩的時間確實不夠，這部分絕對會自我檢討。

賴瑞隆首先說：「我感到很自責、也很抱歉，因為孩子的事情，造成這麼大的風波」。接著說明，他的孩子現在8歲、小學2年級，今（2025）年10月因為一場足球遊戲，與同學產生爭執，後續就發生衝突和風波。賴瑞隆指出，其實當時學校就已經介入處理、輔導兩邊的學生，也有找來溝通。因此，他當時以為學校已經處理完畢、事件順利完結，沒想到後來還發生更多狀況。

對此，賴瑞隆強調，自己再次表達自責，另也表示，無論是自己孩子、還是其他同學，他的目標都是希望孩子們能健康、快樂長大。所以，自己有必要對此事表達最大的歉意，並也強調，「先動手就是不對，我也不斷跟孩子們講，絕對不能動手，動手一定是不對的」。賴瑞隆認為，無論雙方後續是發生什麼衝突，有動手就是錯。

快新聞／高雄市長選戰變數？賴瑞隆兒子驚傳霸凌同學 今開記者會誠懇致歉

民進黨立委賴瑞隆。（圖／民視新聞）

但另一方面，賴瑞隆也說，自己確實責任重大、未來也必須自我檢討。他說：「我平常為了政治工作花費很多時間，但陪伴、教養孩子的程度確實不夠，這部分必須自我檢討，也對孩子們很抱歉」。賴瑞隆強調，無論是對兩名孩子、或是對方家長、學校，都感到非常抱歉，因為自己沒有做好份內的工作，導致許多人都受到影響與牽連；不僅讓對方的孩子、父母都受到影響，實在很抱歉。

「教養孩子是父母的責任，未來，我會會花更多時間陪伴、教養孩子」，賴瑞隆說。同時，他也希望再次提醒兒子，8歲是人生很重要的成長階段，必須學會更多的負責、更多的同理心、更多的去理解他人、甚至更尊重別人；對此，賴瑞隆再次承諾，之後會花更多時間與精力，給孩子們更多教育及輔導。

至於學校方面，賴瑞隆則說，整個案件都已進入處理程序；雖然外面現在流傳各種說法，但基於雙方孩子應有的權益，自己會尊重學校的相關程序，無論如何自己都會尊重。他總結道，大家的目標都一樣，就是希望保護每一個孩子、讓他們都能健康、平安、快樂長大。賴也希望，希望所有人都能從這件事，得到更多的成長與學習，讓孩子們都能更好，這是大家共同的目標。

賴瑞隆坦承，自己過去確實比較忙碌，才會導致他對這件事情，不僅欠缺了解、也很少參與其中。但未來，他很願意與對方的父母，花更多時間溝通，也要協助孩子能有更多的成長；賴重申，目標就是讓每個孩子都能很健康、很快樂、很平安地長大，這部分自己會繼續努力。

他最後說，還是要再次表達，因為這件事與其脫不了關係，所以真的非常自責，沒有照顧好孩子，導致兩個8歲的兒童，產生這麼巨大的衝突。「我想，這個部分還是要表達最大的歉意；我會自我檢討，也希望未來能給雙方的父母、學校、以及孩子們更健康的環境」。

原文出處：快新聞／高雄市長選戰變數？賴瑞隆兒子驚傳霸凌同學 今開記者會誠懇致歉

