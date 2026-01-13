高雄市長選戰起跑 柯志恩恭喜賴瑞隆民調勝出！有信心逆勢突圍

國民黨立委柯志恩。（資料照）

民進黨今（13日）公布黨內高雄市長初選民調，由賴瑞隆以0.6%極小差距突圍，緊接在後的邱議瑩以及許智傑、林岱樺，都紛紛恭喜賴瑞隆並表示接下來團結一心，賴瑞隆也發聲表示會「謙卑承擔、團結高雄」，對此，國民黨提名參選高雄市長的藍委柯志恩，稍早也回應，信心喊話自己必贏得勝選。

國民黨去年底徵召柯志恩出戰高雄市長選戰，今（13日）民進黨內初選民調出爐，由綠委賴瑞隆勝出，藍、綠參選人定案，柯志恩透過社群表示，自己將「以小博大、逆勢突圍」，她也恭喜賴瑞隆出線。

柯志恩表示，高雄市長選戰已就正式起跑位置，衷心期待，這是一場值得市民期待的君子之爭，她也直言，未來10個月，注定是條艱辛道路，面對民進黨坐擁執政資源，但她已做好準備，「決心打一場以小博大、以寡擊眾、逆勢突圍的選戰」。

柯志恩還說，她要證明，治理城市靠的是智慧與格局，而不是比誰資源多、錢花得凶，「民心向背，從來不是靠砸錢就能收買」，並喊話，「相信，高雄市民是台灣最具民主活力、也最有判斷力的一群人」，相當有信心「在高雄人的擁戴下，我們必將贏得勝利」。





