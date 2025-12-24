高雄市長選戰 綠營誰出線？郭正亮：這兩人PK

國民黨今天(24日)徵召立委柯志恩參選高雄市長，民進黨方面初選白熱化，目前有賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺等4位立委爭取提名，初選民調將於明年1月12日至17日進行。前立委郭正亮表示，賴瑞隆、邱議瑩真的是PK，兩人的民調非常接近。

針對高雄市長之戰，郭正亮今(24日)在中天《綠也掀桌》節目中表示，賴瑞隆、邱議瑩真的是PK，兩個人非常接近。可是他不認為兼任民進黨主席的總統賴清德會介入，賴清德也許會想說，那就算了。邱議瑩對賴清德也沒有仇。當然不可能是林岱樺，林岱樺現在的民調也不高，還被人家爆寺廟捐款的料。

主持人李珮瑄問到，寺廟捐款有霸凌來得更過份嗎？郭正亮回應表示，反正林岱樺的民調掉到第4，非常明顯，大概輸10個百分點左右，就沒了。他覺得，林岱樺會妥協，林岱樺跟選台南的綠委陳亭妃若硬被做掉，如果你要被法辦，還是要當立委？林岱樺跟陳亭妃選2028年立委一定當選，所以到時候人家一定會跟他們講，說妳要當立委、還是要被法辦？

至於台南市長之戰，綠委林俊憲現已經殺到骨頭，都公開講人家是國民黨支持了。台南民調還是陳亭妃贏，超過10個百分點。總統賴清德應不會下去輔選，如果下去，輸了不就難看死了，因此，他不會下去輔選。可是他會暗自發功，反正明年1月有得看；他覺得主要是台南，高雄就算了。

