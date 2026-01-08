高雄市長選戰 郭正亮分析：柯志恩改變態度了

2026年高雄市長選舉，國民黨已提名立委柯志恩出戰。民進黨則有邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆等4立委爭取提名，將於下周進行民調決定誰出線。前立委郭正亮表示，柯志恩現在改變態度，她現在覺得邱議瑩資源多，比較難搞。

郭正亮7日在中天《綠也掀桌》節目中表示，柯志恩現在改變她的態度，她現在反而覺得邱議瑩比較難搞，因為邱議瑩的資源多到沒有辦法想像，柯志恩說邱議瑩資源至少比她多10倍。

郭正亮接著表示，高雄市長陳其邁支持邱議瑩，市長能動員的資源太大了；賴瑞隆的資源就沒那麼大，總統賴清德不可能現在就幫他動員。賴清德在台南陷入一點觀望，他有點不在乎高雄，他只在乎台南。

主持人李珮瑄問到，台南還是要硬幹到底？因為看起來林俊憲非常有自信地說，他們的民調出現黃金交叉了。郭正亮回應表示，對啦，而且陳亭妃跟賴清德是有過衝突的，邱議瑩卻沒有，她跟賴清德也很好。因此並沒有看到賴清德去幫賴瑞隆站台，沒有看到他在動，可是他在台南一直在動。賴清德今年最在乎的只有林俊憲跟民進黨宜蘭縣長參選人的林國漳律師。

李珮瑄問，賴清德怎麼會這麼在乎林國漳？郭正亮認為，若賴清德跳開兩大派系，仍然可以勝選，那就表示他厲害。因為工程會主委陳金德是監察院長陳菊的人，他不要用陳金德，他要自己找人選。他會最用力的應該是宜蘭、台南這兩個地方。

