高雄市長選舉傳解放軍砸9000萬助攻韓國瑜 羅智強破解：放消息給外媒再出口轉內銷

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

日本《讀賣新聞》報導指，暗網上流出3段疑似中國解放軍內部會議的錄音檔，內容涉中共以「軍民合作」方式介入2018年台灣高雄市長選舉，要推升當時國民黨候選人韓國瑜聲勢，掀起韓流；解放軍「56所」還砸下2000萬人民幣（約9000萬新台幣）助攻，甚至規劃未來「搜控」（搜尋掌控）台灣1000萬個帳號。國民黨立委羅智強今（28）日也指，把消息放給國外媒體，再出口轉內銷，由綠媒側翼加油添醋，再來個不具名的國安人士證實，正是典型的「綠營造謠一條龍！」

羅智強與韓國瑜。（圖／羅智強臉書）

《鏡週刊》引述《讀賣》報導指出，流出的3段錄音記錄解放軍戰略支援部隊某位丁姓處長與北京「沃民高新科技股份有限公司」負責人齊中祥的談話內容。齊中祥還透露，沃民公司已在台灣社群平台中「搜控（搜尋掌控）」約600萬個臉書帳號，下一步計畫將規模擴大至1000萬個，作為資訊蒐集與輿論擴張的節點。

羅智強說，韓國瑜把賴清德嚇到，所以只剩抹紅爛招。韓國瑜上任院長以後，表現深受肯定，綠營每一次想要打韓國瑜，反而增加人民對他的支持。大概是因為沒招了，現在又來101招結合境外勢力，複製比鬼扯更扯的「王立強事件」，造謠抹紅韓國瑜。

日本《讀賣新聞》報導指，暗網上流出3段疑似中國解放軍內部會議的錄音檔，內容涉中共以「軍民合作」方式介入2018年台灣高雄市長選舉，要推升當時國民黨候選人韓國瑜聲勢。（圖／韓國瑜臉書）

韓國瑜則說，從過去王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，他根本完全不認識；且若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者「怎會是當今聖上？」韓表示，選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡。

羅智強指，網路流傳不明音檔，影射中共曾在2018年替韓國瑜參選市長營造聲勢。中共介選的報導 ，由日本《讀賣新聞》先行，《鏡週刊》立即跟進，補上所謂國安人士的分析，以證明中共介選有「鐵證」。把消息放給國外媒體，再出口轉內銷，由綠媒側翼加油添醋，再來個不具名的國安人士證實，正是典型的「綠營造謠一條龍！」擺明就是王立強事件2.0翻版！

他表示，如韓國瑜所說，抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法。賴清德上任後，綠能、食安、防災、廢土等問題叢生，賴為了奪權，更導致憲政僵局。面對國會發起彈劾，轉移焦點的最好方法，就是對內搞認知作戰，把在野黨都打成中共同路人。自己有病，病得還不輕，卻反過來灌全民迷幻藥。把自己當皇上，把別人當白癡，只剩造謠抹紅的民進黨 ，要羞辱人民智慧，踐踏台灣民主到什麼時候？

韓國瑜表示，台灣的民主是人民一票一票，親自投出來的決定。2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志，太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。為政者「民為貴、社稷次之，君為輕」順序千萬別顛倒。





