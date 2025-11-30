高雄市長選舉最新民調落後 林岱樺諷：未來會出現更多「看衰她的民調」

記者盧素梅／台北報導

民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺表態爭取2026民進黨高雄市長提名，上報29日發布市長初選最新民調，以民進黨4位參加初選的立委，對比國民黨立委柯志恩，結果邱議瑩第一，林岱樺落居第四。林岱樺今（30）日下午受訪時回應，她預測未來會出現更多「看衰她的民調」，並指這些民調是特定陣營花錢引導輿論手段，且國民黨支持度僅8%，將28席藍營議員放哪裡？

上報昨天公布高雄市長最新對比式民調顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1%，許智傑以50%領先柯志恩23.7%，林岱樺以43.3%領先柯志恩19.6%。

廣告 廣告

對此，林岱樺下午受訪時指出，他們沒辦法有萬人造勢大會，只會花錢做民調，民心向背從岡山到旗山，人民要的是通過派系、人民作主，是無法擋的趨勢，舊政客要覺悟，舊政治才作假民調，低估對手是犯了戰略上致命上的錯誤，做假民調帶風向，應該要適可而止。

林岱樺並指出，該份民調其中國民黨的支持度僅為8%形同將高雄市議會中佔有28席國民黨議員全都當作空氣，國民黨即便在最低谷時期也保有近3成的席次基礎，用民調當作造勢工具，不要低估高雄市民的智慧。

該份高雄市長選戰民調由上報委託「雨晴指標」公司執行，訪問地區為高雄市，抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。為使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，同時採後二碼隨機方式抽取電話樣本，訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。民調訪問日期為114年11月24日至26日，有效樣本為1074份，抽樣誤差在95%的信心水準下，約±3.0個百分點。

更多三立新聞網報導

高雄同志大遊行登場 角逐市長4綠委齊聚踩街支持

高雄市長民調／民進黨初選4人輾壓柯志恩！左楠鐵票區柯也慘輸

綠廉政會一審前不處分林岱樺 徐國勇喊尊重：高雄市長選舉就是要「贏」

陳水扁表態？第6感點名她「2026最強母雞」：最像陳其邁

