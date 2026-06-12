高雄市長選舉最新民調 近3成市民擔心選錯人

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高雄市長選舉民調 近3成高市民擔心選錯人。（曾薏蘋截圖）

新台灣國策智庫12日公布最新民調，2026高雄市長選舉，民進黨參選人賴瑞隆以46.2％支持度，領先國民黨參選人柯志恩的28.4％，差距達 17.8個百分點；在當選看好度，賴53.6％領先柯25.3％，但仍有25.4％選民尚未決定，21.1％對當選看好度未表態。其中無政黨傾向及中間選民的觀望比例偏高，顯示選情仍存在變數，勝負尚未完全定案。至於選錯人當市長擔心度，29.1％擔心、60.6％不擔心、10.3％無明確意見。

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國立臺灣師範大學教授曾冠球認為，賴瑞隆最大的敵人可能不是柯志恩，而是自身的熟悉度仍不高，表面上賴支持度接近五成，但另一組數據卻透露出警訊：對其立委表現「不知道或不了解」者高達30.8％，對其個人「不知道或沒想法」者也有28.9％。顯示許多人支持賴瑞隆，未必是因為了解賴瑞隆，可能是認同民進黨或延續陳其邁路線。這種支持具有一定脆弱性。

他強調，當選戰進入候選人比較階段時，若賴無法迅速建立鮮明的個人品牌，原本建立在政黨與執政光環上的支持，不無可能出現某種流失。

此外，民調還顯示，高雄市長陳其邁施政滿意度高達76.2％，形成明顯的「執政延續效應」，有助民進黨人選承接執政成果與施政紅利。

在個人評價方面，賴欣賞度44.8％、不欣賞26.1％；柯欣分別為35.2％、38.6％；賴立委表現滿意度48.0％，柯志恩32.4％。從政黨結構觀察，民進黨認同度 45.7％ ，遠高於國民黨15.5％，形成綠營基本盤優勢。雖然柯志恩獲得部分民眾黨支持者力挺，但整體規模有限，仍難以彌補藍綠基本盤差距。但中間選民與未表態選民的流向，仍將是影響選情發展的重要變數。

此次調查對象戶籍在高雄市，年滿20歲的一般民眾，市話調查方法，調查時間115年06月09日-06月10日，晚上18：00-21：30 共完成1,094份有效樣本。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.96個百分點。

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