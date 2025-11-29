高雄市長選舉最新民調！4綠委派誰都贏柯志恩 她首度超車賴瑞隆

《上報》公布高雄市長選舉最新民調。（圖 /上報提供）

民進黨高雄市長初選戰況越來越激烈，《上報》今天（29日）公布最新民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%的支持度微幅領先其他3位候選人，但均在誤差值內，顯見選戰越來越趨白熱化。

此次民調依照民進黨初選採取的「對比式民調」進行調查，結果顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7％，未表態為24.5％；其次為賴瑞隆以50.4%支持度領先柯志恩23.1％，未表態為26.4%；許智傑以50％支持度領先柯志恩23.7％，未表態為26.3％；最後一名是林岱樺以43.3％支持度領先柯志恩19.6％，未表態率為37.1％。

其中，進一步分析政黨對比中民進黨支持者的意向，林岱樺／柯志恩是64%與7％；邱議瑩／柯志恩是84.1%與5.9%；賴瑞隆／柯志恩是79.1%與7.9％；許智傑／柯志恩則是80.9%與6.1％，邱議瑩領先3位候選人。

另外，從選區交叉分析來看，4位民進黨候選人都普遍領先柯志恩，一向被視為是國民黨鐵票區的第四選區（左營、楠梓），也呈現出柯志恩全數落後的現象；至於民進黨佔優勢的第七選區（三民），柯志恩支持度更是只介於13%至15%之間。

藍營黨內選情人士研判可能是近期財劃法議題，對國民黨在高雄選情造成打擊，導致柯志恩皆僅以20%上下的支持度大幅落後綠營參選人。

此次民調為《上報》委託《雨晴指標》公司進行，訪問地區為高雄市；抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本；訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。 本次民調訪問日期為114年11月24日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差在95％的信心水準下，約±3.0 個百分點。



