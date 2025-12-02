高雄市長選舉藍營落後？ 名醫曝柯志恩勝選絕招是年輕人

2026年大選備受各界關注，其中藍營能否在高雄市長選舉翻盤更受重視，坊間民調藍綠差距也出現分歧。精神科醫師沈政男分析藍營高雄選情指出，柯志恩在年輕人支持度較落後，須趕快惡補一下這一塊。

國民黨立委柯志恩（左）捲土重來，勤跑基層，黨主席鄭麗文（中）、立委陳菁徽都力挺，各界也關注能否替國民黨拿回2026高雄市長寶座。（中天新聞）

沈政男1日在臉書發文指出，其實關鍵就在於政黨支持度，這是解讀台灣媒體民調的定海神針！

沈政男進一步指出，還有一招是看中立選民的支持度，因為藍白的政黨支持度加起來跟綠營差不多，因此中立選民會決定最後輸贏。從這兩點來看台南與高雄的2026選情就很清楚。

廣告 廣告

沈政男解析，台南的板塊，藍白略小於綠，但在中立選民，謝龍介明顯輸給陳亭妃，因此選情不妙。至於高雄，板塊差不多，或者藍白略輸，但柯志恩在中立選民贏面比較大，因此勢均力敵。

高雄近期頻爆垃圾山問題。（資料照／中天新聞）

沈政男也比較了坊間各家民調，認為從中立選民的支持度都可以看出，柯志恩在這方面是領先的，而政黨支持度，也就是鐵票方面略輸。

沈政男強調，2026最關鍵一役就在高雄！然而柯志恩要怎麼繼續往前超越綠營候選人？用上次的報告來說：柯志恩也要去「染頭髮」！因為她在20到29歲族群的支持度明顯落後綠營！年輕人可能會擔心柯志恩當高雄市長以後，大家就沒有那麼多國際演唱會可看了。

沈政男建議，柯志恩趕緊把上任以後可能邀請的藝人與樂團，拿出來講一下！如果不熟悉，就要趕快惡補一下這一塊！比如泰勒絲，有沒有可能來高雄？你看陳其邁今天，連濱崎步的事情也在蹭了。「泰勒絲會是柯志恩的大絕招！」

藍營認為高雄市在綠營長期執政下，問題叢生。（資料照／中天新聞）

延伸閱讀

郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏

憲訴法公投時程緊迫 徐國勇：恐難綁大選

影/綠提大選、公投前一天放假 王育敏酸哪招：先前說假太多企業負擔不起