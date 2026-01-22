高雄市長選舉逼近 賴瑞隆、柯志恩「雙戰場」大比拚

民國115年高雄市長選戰將由民進黨立委賴瑞隆（左）對壘國民黨立委柯志恩（右），由於立院朝野持續對峙，雙方如何在國會、地方「雙戰場」穩固根基，成為選戰重要關鍵。（資料照片）

民進黨中央黨部21日正式提名立委賴瑞隆參選高雄市長，將於年底大選對陣國民黨立委柯志恩，由於雙方均具立委身分，立院朝野持續對峙，如何在處理國會事務兼顧打選戰成為賴、柯的重要關鍵。賴瑞隆強調，自己會以「高雄第一」為原則，在立院堅守高雄利益，並會設法延續邁政績，讓高雄向前推進；柯志恩則稱，她會在立院嚴格監督政府，也於高雄勤走基層、串連議員舉辦活動，爭取更多選民支持。

賴昨日上午先到林園參加公祭，隨後與高雄市長陳其邁一同出席前金區萬興宮舉辦的文衡聖帝開光安座暨大碑咒法牆揭幕儀式，柯志恩也在參加公祭後，受邀出席萬興宮活動，這也是賴獲黨內提名後，雙方首度在地方正面交鋒。

昨日陳其邁、賴瑞隆、柯志恩在宮廟活動同台，3人的互動模式備受關注，她們在活動過程中，不僅相互致意，也有聊天互動。而距離選舉只剩約10個月，立院朝野又吵的火熱，賴、柯可以說是蠟燭兩頭燒，不僅要在立院堅決守護自家立場，還得在地方爭取選民支持，如何在雙戰場擁有傑出表現，將成為此次選戰關鍵。

賴瑞隆指出，未來將持續在立法院堅守高雄的財政及預算、守護高雄最大權益，並以「高雄第一」為最高原則，在地方上團結所有高雄力量、廣納各界專業人才，設法延續陳其邁的政績，讓高雄繼續穩健前進。目前黨內團結沒有任何問題，市長、立委及議員等黨內同志都有共同默契與決心，「高雄絕對要守下來」。

柯志恩則表示，面對賴清德總統和行政院不顧民生經濟，不編列立院三讀通過軍人加薪與退休警消待遇預算等毀憲亂政做法，身為在野黨立委，她會在立院持續嚴格監督。不在立法院的時間，她就盡可能回到高雄，參與地方事務與鄉親搏感情，未來她會持續按照自己的腳步，跟著黨籍議員共同來配合，並透過一連串的政見與活動，讓大家更能認同她們的想法，贏得最後的勝利。

