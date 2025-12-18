高雄市長陳其邁出席捷星日本航空高雄-東京成田首航慶祝典禮 方便南部民眾赴日、也歡迎日客訪高

看好高雄發展，捷星日本航空（Jetstar Japan）開通「高雄-東京成田」直飛航線，高雄市長陳其邁今（十八）日出席於高雄國際機場舉辦的航線首航慶祝典禮，並與捷星日本航空田中正和社長共同參與啟動儀式。(見圖)

陳其邁感謝捷星日本航空開通這條航線，讓台灣南部地區民眾前往日本進行商務、投資或旅遊更加便利，也誠摯歡迎所有來自日本的旅客造訪高雄，感受冬日的陽光與高雄市民的熱情。

陳其邁指出，高雄持續強化國際航線網絡連結，致力打造南台灣重要交通樞紐；捷星日本航空「高雄-東京成田」直飛航線採空中巴士A320機型執飛，每日一班往返。他也特別感謝長期在立法院交通委員會的李昆澤及許智傑委員，持續努力促進台日文化、觀光與產業交流，並在多條航線開闢過程中居中協調，讓高雄能更便利地連結東北亞及東南亞城市。

陳其邁提到，台日雙方交流頻繁，人民之間的友誼深厚，像是在九二一地震時，日本是第一個來到台灣、且投入人數最多的救援隊伍；在高雄八八風災期間，日本救援隊伍也給予高雄最溫暖的援助與支持。台灣人深刻感受到「台灣有事，日本一定會幫忙」，而在平時，台灣民眾也非常喜歡前往日本旅遊。

陳其邁也祝福這條航線營運順利、搭乘人數爆滿；最後幽默地表示，捷星日本航空「俗擱大碗又舒適」，歡迎大家多加搭乘。