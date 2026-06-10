高雄市長陳其邁出席警察節表揚大會 感謝警察同仁締造施政滿意度第一佳績
每年六月十五日為警察節，為慰勉高雄市警察同仁的辛勞與奉獻，高市府特於節日前夕辦理慶祝活動；市長陳其邁九日出席警察節表揚活動，體恤警察同仁夜間值勤的辛勞，並對全體基層同仁、指揮幹部在緝毒、為民服務及打擊犯罪上的投入表達由衷感謝。(見圖)
警察局今(十)日說明，這次接受表揚人員包括三位警察模範母親、八位模範警察、二位資深績優警察及四位偵破特殊重大刑案的優秀員警，獲獎人員在治安維護、犯罪偵防、交通管理及為民服務等工作領域均有傑出表現，充分展現警察專業精神與無私奉獻的使命感。
陳其邁表示，任內陸續提升超勤加班費、警勤加給、繁重及刑事加成等津貼福利，並積極改善辦公廳舍環境，充分展現對警政工作之重視；同時，根據二○二六年遠見雜誌施政滿意度調查，高雄市的警政治安與道路交通滿意度皆榮獲全國第一名，寫下自二○一一年以來最亮麗的成績單，他也期勉警察局長趙瑞華與警察團隊持續堅守崗位，共同守護城市安全。
為實質力挺警察同仁，高市府責無旁貸提升福利與裝備，陳其邁指出，除超勤加班費已調升外，自今年三月起繁重加給上限從七成調升至一倍，刑事加成也提高至八成，並將持續與中央溝通法規調整；此外，高市府今年編列一億六千五百多萬元逐年汰換老舊警車，同時全力爭取中央配合，全面完善同仁出勤時的優質裝備，建構更安全的執法環境。
在辦公廳舍改善方面，陳其邁特別感謝市議會的預算支持，包含楠梓分局援中派出所預計於今年底落成啟用，後續鳳山分局南成派出所、岡山分局、三民一分局長明街派出所等廳舍新建與改建計畫亦在積極推進。最後，他引用電影「蜘蛛人」台詞「能力越大，責任就越大」期勉同仁，並感謝檢警調團隊建立合作無間的默契，成為市政強力後盾，共同讓民眾享受幸福生活。
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