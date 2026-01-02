高雄市長黨內初選暖身! 邱議瑩模擬政見發表會現場

南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導

民進黨高雄市長黨內初選，1月3日下午將舉辦政見發表會，立委邱議瑩2日提前和幕僚進行特訓，模擬政見發表會現場狀況。另外，立委林岱樺發布了最新形象短片，賴瑞隆和許智傑也都做好準備，要在政見會提出願景，爭取選民支持。

高雄市長黨內初選暖身 邱議瑩模擬發表會、林岱樺發布形象短片

立委邱議瑩提前模擬政見發表會，和幕僚進行特訓。（圖／民視新聞）

立委邱議瑩站上講台，拿出製作好的手板，為3號即將登場的初選政見發表會，做最後衝刺。對台下一一闡述政見，演練會場真實情況，當作是模擬考，還搬出了計時器，幕僚也根據內容，提出修改建議。民進黨高雄市長黨內初選，1月中將進行民調，3日先舉辦政見發表會，採「申論、提問、結論」形式，4位立委正面對決，邱議瑩提前進行特訓。民邱議瑩：「密集的準備當中，包括語調、表情、內容，主要是內容的部分，我們會做比較多的調整。」

高雄市長黨內初選暖身 邱議瑩模擬發表會、林岱樺發布形象短片

立委林岱樺2日發布最新形象短片，對深耕高雄25年深情告白。（圖／翻攝畫面）

林岱樺：「大家好，我是鳥松出生，鳳山長大，在地服務25年，大家都很熟悉的高雄孩子林岱樺。」立委林岱樺也做足準備，並發布最新形象短片，細數對高雄的願景，爭取選民支持。另外賴瑞隆和許智傑，也對選情相當有信心。賴瑞隆：「用過去賴瑞隆10年市府，10年立委的政績，來跟市民做詳細的說明。」許智傑：「我已經做好準備，讓市民朋友更認識我，民調已經進入黃金交叉，我有信心贏得最後勝利。」民進黨初選在即，4位立委們為3號在民視轉播的政見發表會，提前準備，不敢鬆懈。

