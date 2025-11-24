高雄市長「不講武德」！陳其邁兌現競選承諾 市民嗨喊：好忙好快樂

高雄近年來演唱會經濟爆發，有網友翻出陳其邁2022年競選市長時的承諾，大讚「說到做到」。翻攝Threads



高雄上週末（22、23日）熱鬧滾滾，不只TWICE登上世運主場館，包括伍佰、孫淑媚、NTSO經典金曲音樂會同時開唱，湧入18萬國內外歌迷共襄盛舉，創造逾5億觀光產值。近日高雄演唱會經濟引發矚目，有網友翻出2022年陳其邁競選市長「高雄不講武德」的政見影片在社群瘋傳，紛紛留言大讚：「邁邁市長說到做到」、「6年當8年在做」、「高雄人真的每週都好忙碌～好快樂！」

風靡全球的韓團BLACKPINK日前在高雄世運主場館開唱，高雄處處點亮粉紅色燈光的景象，讓全台民眾都好羨慕，緊接著頂流韓團TWICE上週末登台，高雄又妝點為亮麗的藍色，「台灣女兒」子瑜回台更是讓無數歌迷感動落淚。同一時間，搖滾天王伍佰、台語歌后孫淑媚舉辦演唱會，還有金曲歌手邵大倫、曹雅雯、荒山亮、黃妃、李翊君等人與NTSO演出經典金曲，都讓歌迷聽得好滿足。

廣告 廣告

對此，陳其邁表示，22日、23日這兩天預估有18萬歌迷到訪高雄，預估創造觀光產值5億元，帶動旅宿、商圈、夜市等人潮，22日當天，高雄捷運總運量達35萬人次，TWICE所在的世運主場館場內外最高人數達6.8萬人，創下今年新高，預估創造超過5億元觀光產值。陳其邁還說，韓國AAA頒獎典禮12月將在世運主場館舉辦，韓國多位頂流明星、團體將到訪，目前典禮售票都已完售，且明年世運主場館的檔期全滿，接下來的預約只能等到2027年。

高雄演唱會經濟大爆發，有網友翻出陳其邁2022年競選市長連任時在造勢活動發表政見的影片，陳其邁在台上說：「高雄市長不講武德，我要你們每個週末、每個禮拜天，都到高雄，享受高雄的溫暖，享受高雄的熱情，享受高雄的魅力！」影片在社群Threads瘋傳，網友紛紛留言大讚：「原來邁邁當時講過，有默默在實現政見欸」、「邁邁做到了，整個城市氛圍很活絡，有朝氣」、「邁邁市長真的說到做到，高雄人好忙啊！市長都逼人家出門！」、「6年當8年做，他真的很努力！」

更多太報報導

旗津纜車喊30年...市府挨批只會想像 陳其邁揭技術難題

子瑜照片藏淚點！一句「回家真好」50萬粉絲哭爆：等10年了

演唱會經濟大成功！陳其邁宣告：2026世運主場館檔期額滿