高雄市電動車免徵使用牌照稅 延至119年底

[NOWnews今日新聞] 為實現綠能科技創新產業願景，鼓勵民眾使用低污染車輛，並配合中央落實2050淨零碳排目標，使用牌照稅法第5條修正案已於114年12月30日修正公布。高雄市政府今（7）日宣布，凡本市完全以電能為動力之機動車輛（，免徵使用牌照稅期限將續行延長至119年12月31日止。

高雄市稅捐稽徵處表示，此次配合「使用牌照稅法」修正，將授權地方政府得免徵牌照稅之期限，由原先的114年延長至119年，市府決定延續此項政策，讓設籍於高雄市的電動車主持續享有免稅優惠，以實際行動支持綠色運輸。

稅捐處進一步說明，免徵使用牌照稅的對象係指「完全以電能為動力」的電動車輛，並不包含油電混合車。只要民眾購買的電動車車籍登記於高雄市，稅捐處主動核定延長免徵期間至119年12月31日，民眾不須額外提出申請，省時又便利。

