高雄市電影館體感劇院強片登場 打造沉浸藝術入口

高雄市電影館「VR 體感劇院」本季強片登場！推出《梵谷的調色盤》（Monsieur Vincent）、《聖誕累鼠了》（The Sad Story of the Little Mouse Who Wanted to Become Somebody），以及VR互動展演《手護艾迪聲》（Eddie and I）、《快樂的陰影》（Happy Shadow）；位於駁二的VR體感劇院以梵谷為主視覺包裝，名畫《隆河上的星夜》躍上場館外牆，大門也印上《星夜》風情，邀觀眾走進梵谷的奇幻藝術世界。場內同步設置拍照打卡區，畫架、畫筆等道具讓大家化身梵谷，完成打卡即可享影友價觀影，還能獲得梵谷限定小禮物！本季除了大成本改造劇院外牆和精美禮品，還強打各優惠方案，讓民眾最便宜只需要花二百元即可享受到高品質沉浸作品！(見圖)

主辦單位今(廿五)日說明，無論是《星夜》、《向日葵》或是《麥田群鴉》，都是藝術大師梵谷的名作；梵谷畢生為精神疾病所困擾，除了畫作之外，他傳奇的人生也始終是世人討論不休的話題。在他人生最後的一段旅程，是由一位愛好藝術的醫學博士保羅‧嘉舍陪伴他。本季藝術重頭戲《梵谷的調色盤》也將透過嘉舍醫生之女瑪格麗特的敘述，引領觀眾走入梵谷的記憶與創作世界，從南法明亮的黃色出發，穿越舊照與樂聲，感受《星夜》、《翠鳥》等經典畫作的光影與生命力。該作品為臺法合製VR互動作品，全長二十分鐘，提供中、英、法等多種語言對白適逢耶誕佳節，本季特別挑選入圍威尼斯影展與雄影的《聖誕累鼠了》，該作為法國、德國、比利時合製VR作品，全長二十八分鐘，附中文字幕。故事描述一隻野心勃勃的小老鼠，為追求成功不斷向上攀爬，卻逐漸失去朋友。當他進入聖誕老人的玩具工廠工作，才發現職場現實與想像大相逕庭，作品以童話形式包裹對現代職場的犀利諷刺。這部入圍多項國際影展的作品，以高水準的視覺特效與跌宕情節，完美扣合現代職場人的「社畜」共鳴，是年末最令人反思的另類節慶選擇。

同樣入圍威尼斯及雄影的《手護艾迪聲》由法國、德國、以色列合製，全長二十五分鐘，結合中文、英語發音供選擇，並搭配字幕。在市場上少見以聽障兒童為主題的作品，在這次的體驗當中將帶領觀眾化身森林怪獸「艾迪」，以簡單手語陪伴八歲聾兒羅恩克服首度露營的恐懼。在無法言語溝通的情境中，學習理解與連結，展開一段溫柔動人的互動冒險。

另外，於威尼斯影展與高雄電影節雙雙傳出捷報的《快樂的陰影》為臺灣製互動VR作品，更邀請最年輕金馬影后林品彤、實力派女星王宇婕獻聲配音。該作代表臺灣勇奪二○二四威尼斯影展Fanheart3-XR粉絲體驗獎，高雄電影節期間亦穩坐觀眾票選前茅。其獨創的多人在線互動模式，讓最多三位觀眾能互助「比出形狀」，協助主角女孩喬對抗內心恐懼。故事描寫長大後失去快樂的女孩喬，觀眾將與她的影子一同進入內心世界，追尋遺失的純真與快樂蝴蝶，在互動過程中陪伴她面對恐懼、找回自我。

本季推出多款超值優惠，滿足不同觀影需求。凡購買「二百五套票」，即可任意兌換兩次單場價值五百元的VR360影廳作品，且兌換作品不限，觀影更彈性；另針對團體觀眾，凡觀賞《梵谷的調色盤》或《聖誕累鼠了》，十人以上即可享每人二百元的團體優惠，兌換時間不受當日限制。此外，觀賞互動展演區任一作品，只要加價一百九十九元，即可再欣賞VR360影廳任一作品，一次體驗多重沉浸樂趣。

現場另設高雄原創VR推出《看著我》與《主播愛你唷》開放觀眾免費體驗。《看著我》描繪高度科技依賴的社會中，人與人真實互動逐漸流失的情感困境，透過主角小張的視角，揭開他對現狀的不安，重拾人與人互動的溫度與「看著我」的悸動；《主播愛你唷》則以VR手法模糊虛擬與現實界線，網路酸民、亮麗主播與螢幕後的你我，究竟什麼是真？什麼是假？現場登記即可免費體驗。VR體感劇院，位於駁二大義C9倉庫，常態展映國內外優秀XR作品，購票請洽年代售票系統。欲知節目、活動與優惠資訊，請加入「高雄市電影館」LINE官方帳號，或至VR體感劇院官網、臉書粉絲專頁、Instagram查詢。