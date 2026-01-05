高雄市電影館2026首波強檔公布

高雄市電影館二○二六年首波強檔正式曝光，一月節目內容橫跨影史大師、國際影展得獎之作與當代亞洲導演作品，從經典回顧到話題新片一次到位；首先登場的是「夢是最真的現實：二○二六大衛林區紀念專題」。二○二五年年初影迷收到了一項噩耗：大衛林區因病逝世於洛杉磯，今年適逢世界名導大衛林區八十歲冥誕，高雄市電影館特選七部劇情長片，包括《象人》、《沙丘魔堡》、《藍絲絨》、《我心狂野》、《雙峰：與火同行》、《穆荷蘭大道》，以及臺灣首次以原聲版本登上大銀幕的《史崔特先生的故事》。走進大衛林區的電影世界，就像踏入一個熟悉卻介於現實與夢境的世界。看似平凡的日常場景，往往在不知不覺中滲入詭譎氣息，引領觀眾進入充滿謎團與心理張力的觀看經驗。他的作品不急於給出答案，而是透過陰暗氛圍、懸疑節奏，以及對慾望與暴力的隱晦凝視，讓不安感在影像中慢慢擴散。這種難以定義、卻一眼就能辨識的創作風格，後來被稱為「Lynchian」，也成為許多影迷、創作者反覆回望與致敬的靈感來源。這次將邀請各位觀眾再次透過無盡迷宮般的敘事與公路意象，回望這位電影大師永遠前衛的影像。專題亦規劃映後座談，一月十日《象人》場次邀請台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥擔任講者，一月十七日《沙丘魔堡》映後則由影評人但唐謨主講，帶領觀眾深入林區的電影宇宙。(見圖)

高雄市電影館今(五)日說明，向來被影迷與業界視為電影榮譽殿堂的坎城影展，今年最受矚目的得獎片單，亦將於高雄大銀幕搶先亮相；高雄市電影館策劃「坎城影展得獎作品‧特別放映」，精選六部二○二五年坎城影展獲獎電影，一次完整呈現。包括二○二五年坎城影展金棕櫚獎、伊朗名導賈法潘納希新作《只是一場意外》，直視世界的善與惡；榮獲評審團大獎的《情感的價值》，由《世界上最爛的人》坎城影后再度與挪威名導合作，重新叩問愛的價值；獲評審團獎、被譽為「如夢似幻、年度必看傑作」的《聽見墜落之聲》；同獲評審團獎，並拿下最佳配樂獎的《穿越地獄之門》，在天堂與地獄之間遊走，將代表西班牙角逐奧斯卡；巴西奧斯卡代表《這不只是個間諜故事》，一舉奪下最佳導演、最佳男演員與費比西獎，深掘歷史無法抹去的血脈印記；由畢贛執導、易烊千璽主演，奪下評審團特別獎作品《狂野時代》，帶領觀眾在夢與現實交融的邊界，穿越百年時空尋找被隱藏的真相。本次放映片單囊括本屆坎城主要獎項，其中更有五部作品進入奧斯卡最佳國際影片短名單十五強，將與臺灣代表《左撇子女孩》共同角逐二○二六奧斯卡最終入圍席次！

甫於去年十月造訪高雄電影節的導演山下敦弘，首度來訪即引發影迷熱烈迴響，放映場次更是場場秒殺；今年高雄市電影館一月「雙重經典」單元以「我們的青春俱樂部」為題，選映山下敦弘青春不敗、迎來上映二十週年的《琳達！琳達！》4K數位修復版，以及吉田大八橫掃日本電影金像獎《聽說桐島退社了》，兩部描寫社團生活的代表作，邀請曾錯過的觀眾，以及意猶未盡、想再次重溫的影迷們，一同回到那段只屬於青春熱血，難以定義的時光。《琳達！琳達！》從友情受挫與細微矛盾為起點、直至義無反顧站上舞台的搖滾青春，在大銀幕上重新發聲；大雨中濕透全身也不後悔的身影，成就了由裴斗娜主演、影迷心中難以取代的日式青春經典。另一部改編獲獎原著的《聽說桐島退社了》，以荒謬卻精準的多重視角，致敬那些未曾被看見、以為渺小卻真摯燃燒存在的青春瞬間，入選二○一二電影旬報年度十大影片。該單元亦規劃多場特別活動：一月十一日導演山下敦弘將與觀眾進行《琳達！琳達！4K數位修復版》線上映後座談；一月十八日則推出黑膠聆聽場，邀請艾比路唱片行主理人陳建勳主講，在高雄市電影館三樓放映廳，帶來影像與聲音交織的雙重感官體驗。

此外，甫奪金馬獎最佳女主角的范冰冰，其首度封后之作《地母》亦將於一月登上大銀幕，成為該檔放映最受矚目的焦點之一；導演張吉安自編自導，再度以家鄉馬來西亞往事為背景，以更為內斂而深刻的影像語言，描繪殖民後政治、地方信仰，以及女性堅毅韌性的身命處境。范冰冰在片中徹底卸下以往為觀眾熟悉的明星光環，以近乎素淨的姿態投入角色，展現層次細膩、情感收放自如的演出，最終也憑該片獲得金馬獎評審肯定。她與許恩怡、白潤音共同構成的家庭關係，為電影注入真實而動人的情感重量。隨著《地母》的放映，高雄市電影館亦同步回顧張吉安導演歷年作品，特別放映《搖籃凡世》、《五月雪》及《南巫》，分別於高雄市電影館與內惟藝術中心輪番登場。從早期關注族群、記憶和土地的觀察，到近年更趨成熟凝鍊的作者風格，完整呈現其創作脈絡的演進與深化，邀請觀眾在一月走入張吉安導演魔幻寫實，卻厚重關注家鄉政治與歷史樣貌的電影。

高雄市電影館、內惟藝術中心一月節目現正熱映中，購票請洽年代售票系統，更多節目資訊與優惠活動，請加入「高雄市電影館」LINE官方帳號，或至電影館與內惟藝術中心官網、臉書粉絲專頁、Instagram查詢。