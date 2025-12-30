高雄市青創市集80家，邊看煙火嗑美食陪跨年。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市青年局號召青年創業店家，為讓高雄跨年活動更添熱鬧氛圍，12月31日跨年夜再次推出第二屆「今晚不關燈?高雄跨年青創市集」，今年集結80家受青年局輔導的青創攤車，將於夢時代中華五路與時代大道口登場，從下午4時起陪伴民眾邊吃、邊逛、邊看演出，更將延長營運至凌晨一點，在熱鬧的青創市集與璀璨煙火中，共同迎接充滿希望的2026年。

青年局局長林楷軒表示，去年首度辦理即吸引超過12萬人次、創造約215萬元經濟產值，獲得市民熱烈回響，跨年市集是青年創業者走向城市舞台的實戰場，提供珍貴的展攤與曝光機會，協助品牌在大規模人潮中累積實戰經驗與知名度，本屆高達九成品牌融入「高雄農漁文化」推出限定商品，充分展現青年局輔導品牌在地化、創意化的豐碩成果。

今年市集亮點品牌各具特色，包含「PUPU COFFEE」推出近期最夯的《杜拜巧克力司康》、「魷嫩有蝦炸海鮮」；飾品品牌「水母繞繞」運用海玻璃與天然水晶設計獨特飾品、「壞朋有廚房」則推出冬季限定《芝麻紫薯貝果》，將紫羅蘭品種紫地瓜揉入麵團，展現高雄地味與青年創意。

（記者許正雄翻攝）

考量跨年人潮湧入，青年局特別強調，活動已配合市府跨年整體規劃，擬定的「安全疏散計畫」。現場除增設大量顯眼的疏散動線告示牌與夜間指示燈外，亦配置專責維安人力引導，確保緊急事件發生時能迅速應變；活動現場還規劃象徵迎新的「許願牆」，邀請民眾寫下2026年心願；填寫問卷更有機會獲得「十二月粥品」禮券、「愛河灣水樂園」兌換券及百元市集抵用券，民眾自備環保餐具至指定攤位，可享有份量加大或折價優惠。