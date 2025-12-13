高雄市青年事務委員會 促推高雄寵物友善新願景

高雄市青年事委會，促推高雄寵物友善新願景。（ 記者許正 雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市政府第四屆青年事務委員會，13日召開第四次委員會議，會中聚焦「高雄市推動『寵物友善（免裝籠）公車』試辦計畫」與「提升高雄市寵物殯葬『服務可近性』與『資訊透明度』」兩大提案，與會委員從動物福利、公共運輸與市民權益等面向提出具體建議，期冀促進城市包容性與動物友善環境。

會議由高市府副秘書長張家興主持，並邀集交通局、動保處、環保局等局處代表列席。張家興感謝青年委員長期投入市政議題，並以深入的觀察視角提出建言，會中提案，將責成相關局處審慎評估試辦可能性，使青年建言能化為市民有感的具體施政。青年局長林楷軒表示，「青年事務委員會」是高市青年參與公共議題並付諸實踐的核心機制，將持續扮演青年與市府局處的橋梁，並以開放態度廣納創新思維與建言，轉化為推動城市前進的動力。

廣告 廣告

高雄市青年事委會，促推高雄寵物友善新願景。（ 記者許正 雄翻攝）

青年委員對現行公車寵物運輸規範提出看法，指出高雄現行規定相較雙北及台鐵更為嚴格，籠具體積限制可能降低中大型犬隻外出與認養意願，建議市府可參考他縣市「免裝籠、繫牽繩」的試辦經驗，提升寵物家庭搭乘大眾運輸的意願與便利性；高雄市公立寵物殯葬設施功能單一、使用率低，且目前多數業者尚未完成登記，建議動保處應建立透明化「輔導中及合格業者名單」查詢平台，並加速輔導業者合法化。

交通局回應，將研議放寬公車寵物籠具尺寸限制，並參考外縣市試辦成果；至於「寵物殯葬」議題，動保處將優先輔導民間業者完成合法登記，預計於2026年11月《高雄市寵物生命紀念自治條例》施行前，至少有兩家民營合法業者投入營運，市府也將公告合格業者清單，以提升資訊透明度與服務可近性。

多項臨時建議，包含結合大型演唱會人潮，整合商圈優惠與城市觀光資訊，擴大演唱會經濟效益，帶動高雄各行政區與特色商圈發展；並建議優化青年事務委員會於市府網站之呈現內容，除會議紀錄外，納入委員參與活動、政策建言成果等資訊，強化青委會能見度與青年公共參與的實質成果。