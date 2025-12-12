高雄市首創嬰幼兒睡眠安全環境網絡 榮獲國健署兒童事故防制績優獎肯定

高市府衛生局為降低嬰幼兒睡眠安全風險，今年九月起跨局處及整合醫療、產後護理等機構，打造全國首創的「嬰幼兒睡眠安全環境網絡」，短時間內已服務二千一百六十九人次，推動成果在今年度成果分享會更榮獲國民健康署年度兒童事故傷害防制績優獎肯定，顯見這項全方位強化安全睡眠環境、守護孩子安全成長的保護網獲得家長高度肯定，建構更完整的幼兒安全環境，讓孩子「睡得更安全、長得更健康」。(見圖)

衛生局今(十二)日說明，高雄市首創的「嬰幼兒睡眠安全環境網絡」結合社會局、戶政事務所、醫療院所、產後護理機構及托育系統，打造跨場域、跨階段的一致性衛教流程，推動內容包括孕期產檢宣導個人嬰兒床的重要性、強化及示範「安全睡眠五招」、示範嬰兒正確睡姿，避免趴睡或窒息風險，並於托育場域與醫療照護端落實一致衛教，建立「產前-產後-育兒」連續性照顧鏈。

衛生局指出，居家環境是○至六歲幼兒受傷事故風險最高的場所，尤其是未滿一歲嬰兒常因不安全睡眠環境導致窒息甚至死亡，高雄市建置嬰幼兒睡眠安全環境網絡，讓父母在產前、產後、出生登記、預防接種及托育各過程皆能取得一致且正確的睡眠安全資訊，避免因資訊斷裂而錯失保護嬰兒的關鍵時刻，是這次獲獎關鍵。

衛生局黃志中局長表示，嬰兒猝死多與不安全的睡眠環境有關，且多屬可預防事件；透過跨局處合作，讓照顧者在不同階段都能獲得一致指引，有助降低嬰兒窒息與其他睡眠相關事故。成功大學醫學院公共衛生研究所呂宗學教授亦呼籲照顧者落實「不趴睡、不用枕、不同床、不悶熱、不鬆軟」等安全睡眠五大原則，才能有效降低嬰兒窒息風險。

衛生局強調，兒童事故傷害大多可透過正確知能與環境防護提前預防，未來將持續結合資料分析、跨領域合作與多元衛教，使事故傷害防制工作更精準有效，守護高雄市兒童安全成長。