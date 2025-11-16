高雄市首辦2025 國際扯鈴大賽551位選手齊聚高雄競技

為期兩天臺灣國際扯鈴暨高雄城市盃扯鈴運動大賽盛大落幕，讓世界看到台灣高雄。(記者黃富貴攝)

2025「臺灣國際扯鈴暨高雄城市盃扯鈴運動大賽」昨（16）日在賽事中揭曉最具觀賞性與挑戰性的個人對戰（Battle）組前三名。榮獲冠軍是 鈴聲響起代表選手吳祐齊，亞軍則由 馬來西亞雪蘭莪州扯鈴協會張惟勝奪下，季軍則由風鈴火山曾祐澄取得，三位選手皆以高難度技術、節奏掌握與舞台魅力掀起全場高潮，展現扯鈴運動的競技性與藝術性兼具的國際水準。

此次比賽由高雄市扯鈴協會爭取主辦並獲國際扯鈴聯盟（IDF）認證，是高雄首次承辦國際級扯鈴賽事。本屆共有551位選手、150團隊及29位個人選手參賽，規模為國內同類賽事新高，也象徵高雄正式奠定國際扯鈴賽事主辦城市里程碑。

2025 國際扯鈴交流餐宴，現場舞台秀表演讓與會人士拍手大喊。(記者黃富貴攝)

個人Battle組成績出爐第一名鈴聲響起吳祐齊(右二)，第二名馬來西亞雪蘭莪州扯鈴協會張惟勝(左二)，第三名風鈴火山曾祐澄(左一) 由蘇金樹理事長(右二)頒發獎盃。(記者黃富貴攝)

參賽隊伍橫跨 馬來西亞、澳門及台灣各縣市，包括北北基、桃園、雲林、屏東、宜蘭及高雄本地優秀選手，展現扯鈴運動跨國影響力。高雄市扯鈴協會理事長蘇金樹表示，Battle賽制的精神，不僅是分出勝負，更象徵交流與突破。他說：「這次站上舞台的每位選手，都是代表著扯鈴運動下一個世代的能量。我們希望讓世界看到，台灣不只玩扯鈴，我們很專業、也很國際。」

為提升比賽公平性與透明度，本屆賽事延續協會自2019 年引入的 電腦數位評分整合系統，結合 電子計分、雲端成績、同步螢幕顯示與線上報名、智慧賽程等功能，達到國際賽事標準。同時，賽事也規劃 美食交流餐宴式觀賽模式，結合舞台演出、特色Battle表演及國際互動，讓參與者體驗高雄的文化溫度。

扯鈴個人Battle組選手以高難度技術、節奏掌握與舞台魅力掀起全場高潮。(記者黃富貴攝)

賽事在高雄市政府、教育局、運動發展局、經濟發展局及高雄市議會支持下盛大落幕。蘇金樹強調，高雄不僅要辦比賽，更要成為扯鈴國際交流基地，他說：「從這一刻起，高雄不只是比賽的城市，更是扯鈴文化走向世界的出口。」

未來，高雄市扯鈴協會將持續推動教育、人才培訓及國際合作，致力讓這項融合傳統精神與現代動能的運動，成為台灣在世界舞台閃耀的文化象徵。

臺灣國際扯鈴暨高雄城市盃扯鈴運動大賽，選手在戶外勤奮練習扯鈴。(記者黃富貴攝)

