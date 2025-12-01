高雄市體操發展協會2025『初冬送愛 關懷無礙』 把愛傳出去，物資發放、義整、義剪暨敦親睦鄰活動
【互傳媒 /記者 范家豪 / 高雄 報導】 高雄市體操發展協會理事長蘇莉湘身兼高雄市樂齡想溫馨關懷協會理事長，深感大愛無言，真情無疆。愛是一片秋冬日的陽光，使飢寒交迫的人感到人間的溫暖；愛是沙漠中的一泓清泉，使身處絕境的人重新看到生活的希望；愛是一首飄蕩在夜空裡的歌謠，使孤苦無依的人得到心靈的慰藉；愛是一片灑落在久旱的土地上的甘霖，使心靈枯萎的人感到情感的滋潤。
高雄市議會副議長致詞
高雄市體操發展協會理事長蘇莉湘暨全體會員於本年度9月21日在楠梓區翠屏活動中心，剛辦完一場500多人低收、邊緣戶之物資發放，鑒於現今經濟景氣低迷，造成失業率節節升高，產生許多新的社會問題與需求，蘇理事長為了救助生活在最底層的經濟弱勢家庭，提供適切的服務，期許透過物資發放，為其連結資源，募集與發放物資，以減輕其經濟壓力，達到協會服務的宗旨並維持案主身心靈之平衡，使案主能更具生存的適應力與生命的韌性，繼921楠梓『中秋送暖物資發放』後。
11/30（日）再次舉辦發放物資包含民生物資用品或是提供義診、義剪，期能給予資助弱勢個案實質幫助，高雄市體操發展協會愛心攜手三民區安吉里長王明文、安康里長孫聖雄、安發里長許峻溢等人多次為這些受贈者，舉辦『初冬送愛 關懷無礙』-『把愛傳出去』物資發放、義整、義剪暨敦親睦鄰活動，親手將物資送到這些受贈者手上，令這群弱勢族群能真正過個溫馨有人情味、有溫度的初冬季節，協會準備白米、衛生紙、沙拉油等日常用品，讓每位受關懷的弱勢家庭體受歡喜氣氛，能像我們家裡的親人一樣，讓這些平常難以度日的貧困弱勢族群，感受到社會各界給他們的救援與溫暖！
立法委員李昆澤頒贈感謝狀
高雄市體操發展協會理事長蘇莉湘表示此次活動商請高雄市知名演藝節目策畫總監顏裕人老師、超級主持人陳秀利老師、瓊文老師帶領旗下優秀的撒克斯風手/肚皮舞等歌舞演藝者來共襄盛舉與里民同樂歡樂響雲霄、現場氣氛『嗨』到絕響，幾乎不輸大型的演唱會；蘇理事長非常感謝長期配合協會做公益的推拿團隊「高雄市拔罐刮痧協會－陳文憲理事長」、義剪「高雄市私立快樂居家長照機構」、書法揮毫大師－楊國茂團隊、文王聖卦占卜－巫祝興卜卦師、捏氣球大師－王明文里長、陸軍137旅、高雄市政府警察局三民二分局等單位的支持。
更感謝此次協辦單位: 林岱樺立委國會辦公室、邱志偉立委國會辦公室、陳菁徽立委國會辦公室、安吉里長王明文辦公室、安康里長孫聖雄辦公室、安發里長許峻溢辦公室、高雄市政府警察局三民二分局、高雄市樂齡想溫馨關懷協會、台灣民眾黨高雄市黨部；贊助單位: 台灣塑膠工業股份有限公司、台灣中油股份有限公司、前鎮三官廟蘇泓萌老師、忠義教室創辦人劉承智、旅德洪寶慧女士、達欣工場董事長黃新郡等，極力支持與鼓勵讓協會有勇氣、底氣。
公益物資發放活動一場又一場的舉辦，無私的大愛令社會角落弱勢群族再次被看到、關心、呵護，也感謝親臨現場關心的貴賓:林岱樺特助蔡婷如、陳菁徽立委特助李俊賢、黃柏霖議員特助（黃柏澤里長）、黃香菽議員主任蔡明德前里長、曾俊傑副議長（張順昌特助）、張博洋議員特助姜宗甫、何權峰議員、李昆澤立委、民眾黨三民區副主任周伊倫（陳禹瀚）、李雅芬議員主任林錦鍾、許智傑立委主任曾任成、黃淑美議員參選人（前市議員）、林彥議員參選人等，媒體前輩屏東時報社長范家豪、今傳媒李祖東、寫新聞洪惠美、瀅響力陳瀅、崛起新傳媒何文勝、新角度傳媒何季蓁等現場採訪（直播），高雄市體操發展協會（高雄市樂齡想溫馨關懷協會）理事長蘇莉湘帶領著全體團隊，默默在幫助弱勢邊緣戶的群組，精神實在可嘉可佩，蘇理事長表示今年度的公益活動在眾多善心人士的共襄盛舉下順利圓滿落幕、畫下句點，期待明年再相逢～～～
