高雄市高中職半導體課程分享工作坊成果交流

▲「高雄市高中職半導體課程分享工作坊」成果交流在三民高中舉行。（圖／高市府教育局提供）

[NOWnews今日新聞] 高市府教育局強化高中職科技與產業導向課程，今（18）日在三民高中舉行「高雄市高中職半導體課程分享工作坊」成果交流，並致贈感謝狀予三民高中與岡山高中，感謝兩校在高雄市半導體教育推動上的積極協助。

高雄市積極因應國家半導體產業發展及南部半導體 S 廊帶建設，持續強化高中職階段的科技與產業導向課程。為協助教師掌握產業脈動並提升教學能力，教育局委請三民高中承辦此次半導體課程分享工作坊，並由岡山高中共同參與課程示範與經驗分享，以擴大高市半導體教育推動效益。

▲教育局委請三民高中承辦此次半導體課程分享工作坊，並由岡山高中共同參與課程示範與經驗分享，以擴大高市半導體教育推動效益。（圖／高市府教育局提供）

工作坊自114年11月27日起迄今，在三民高中舉行四場相關課程，內容涵蓋半導體基礎概念、電路元件、製程原理、晶片應用等，並邀請高雄大學教授余進忠講授半導體專題講座。

系列課程由三民高中、岡山高中教師與高雄大學教授余進忠共同授課，從半導體知識初探到產業視野皆有所涉獵，提供高中職參與教師完整而系統性的學習脈絡，亦促進參與教師在教學方法、課程設計與產業理解上的專業精進。

教育局長吳立森說，透過此次跨校合作與專業社群的建立，三民高中與岡山高中成功累積半導體課程推動能量，並帶動高市高中職教師以更前瞻的視角投入科技教育。未來除將持續規劃安排對接產業端及大專端之參訪研習外，成果也規劃於相關場合展出，讓更多民眾與教育工作者看見高雄在科技與技職教育領域的努力與成果。此外，也將持續支持各校推動科技導向課程，協助學生掌握未來產業趨勢，培育具備競爭力的下一代科技人才。

