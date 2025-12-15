高雄市鳥松區公所參訪臺南六甲區 體驗在地人文歷史與生態景觀

高雄市鳥松區公所參訪臺南六甲區，區長陳啟榮贈詩集、攝影集，並陪同體驗在地人文歷史與生態景觀。（記者李嘉祥攝）

▲高雄市鳥松區公所參訪臺南六甲區，區長陳啟榮贈詩集、攝影集，並陪同體驗在地人文歷史與生態景觀。（記者李嘉祥攝）

高雄市鳥松區公所主任秘書劉俊葳15日率公所團隊及婦女社會參與促進小組等20餘員至臺南市六甲區公所參訪；區長陳啟榮分享六甲風采詩影集、六甲之美攝影集，內容包含區內觀光、落羽松、廟宇文化豐富介紹以及六甲落羽松活動攝影競賽作品展覽、赤山龍湖巖四季之美，還有區內美食、古廟、老屋等特色文創品地圖導覽，期望吸引更多人到六甲觀光。

鳥松區公所參訪團一行參觀六甲區百年日式老宅毛昭川醫師故居，對於老宅民宿創新活化感到相當佩服，也感謝吳姓屋主賢伉儷熱情導覽與解說，另也到有300多年歷史的古剎赤山龍湖巖感受古色古香的寺廟文化，共沐神恩祈求平安喜樂。

參訪團也造訪全國最美的六甲落羽松森林園區，目前花海已種植，約明年元旦左右盛開，雖然寒流尚未來襲催紅落羽松，但綠色人間仙境美景也讓參訪團印象深刻，相約再來旅遊；另參訪團也到六甲品蓮花生態教育園區欣賞五彩繽紛的蓮花，體驗生態自然之美及品嚐在地蓮花茶。

市長黃偉哲表示，臺南37區皆有特色，六甲區公所近年透過活動與文創等多元方式行銷六甲觀光、文化、小吃，使六甲品牌成為全台368個鄉鎮區中的熱門景點，也歡迎全國遊客實際來體驗臺南文化歷史美食觀光獨特魅力。