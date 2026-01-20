高雄市一一五年經濟弱勢就醫補助二月一日起受理申請

經濟弱勢市民亦可透過醫院社工師協助申請補助。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

為協助高雄市經濟弱勢市民減輕醫療負擔，已獲核定補助經費五百九十六萬五千元，將自二月一日起至十月三十一日受理申請，符合資格市民可向當地衛生所或就醫醫療院所提出，以獲得必要的醫療補助，惟年度經費有限，若經費用罄將提前截止受理。

衛生局說，本計畫補助對象為設籍高雄市，具低收入戶、中低收入戶或其他經區公所及社會局認定並開立證明的經濟弱勢者，補助項目包含健保部分負擔、住院膳食費、掛號費、健保欠費（每人每年上限三千元）、救護車費用（每人每年上限六千元）、偏遠地區交通費（每人每年上限二千元），以及無健保身分者的自付醫療費用（限健保給付範圍內）每人每年補助總額三萬元為上限。

廣告 廣告

衛生局統計顯示，截至一一四年度，該計畫已協助七千九百多位市民，累計補助三萬七千多人次，有效降低經濟弱勢市民醫療經濟壓力，保障其就醫權益。過去三年主要補助健保部分負擔費用，補助金額達一千三百多萬元，其次為住院膳食費，補助四百三十三萬元。

衛生局提醒，符合補助資格者，請檢附一一五年相關醫療費用收據正本、本人印章、金融帳戶封面影本及相關證明文件，至本市各區衛生所申請；若民眾於醫院就醫時以欠費方式辦理，請由醫院開立欠費明細協助提出申請，詳情請向各醫院社工洽詢，或至衛生局官網（https://gov.tw/9Kw）查詢，亦可洽詢衛生局醫政事務科07-7134000分機6104。