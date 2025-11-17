高雄市「『樹』立社區毒防新力量」。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市毒品防制局攜手大樹藥局、高雄市藥師公會及高雄市第一藥師公會，十七日共同舉辦「『樹』立社區毒防新力量」宣傳活動，邀藥局加入毒防關懷站，展現醫藥界與社區攜手投入毒品防制的決心，也彰顯公私協力共同守護市民健康的力量。

高雄市毒品防制局局長陳盈秀表示，自一０八年起持續推動「社區及里辦毒防關懷站」建置，在市府積極與里辦公處、社區藥局、診所及衛生所合作下，全市八百九十個里已於今年全面完成毒防關懷站布建，形成遍布全市的基層防毒網絡。

陳盈秀指出，關懷站提供毒品防制宣導、諮詢、轉介與關懷服務，成為社區早期預防、早期介入的重要平台；這次再新增大樹藥局卅五間分店加入社區毒防關懷站行列，使關懷站總數達一千一百八十個，包括二百零八間社區藥局、四十四間診所、卅八間衛生所及八百九十個里辦公處，強化社區端的防毒量能，落實「政府主導、民間協力、社區參與」的公私協力模式。

大樹藥局高雄營業本部長陳俊凱藥師、藥師公會杜仿裕理事長、高雄市第一藥師公會江慶豐常務理事，以及各級民意代表、左營區蘇平福區長、黃慶德里長主席與五位里長共同宣誓，展現醫藥界與社區攜手投入毒品防制的決心。