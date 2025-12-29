高雄市「治安成效」亮眼！陳其邁：重大刑案迅速偵破安定人心

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄市政府今（29）日召開114年第6次治安會報，由市長陳其邁親自主持，並公開表揚金融機構及地政事務所協助防詐、阻詐表現優異的人員。陳其邁強調，治安不是單一機關的責任，而是跨團隊合作的成果，特別感謝高雄、橋頭兩地檢署與警察局長期緊密協作，透過警民合作、跨機關即時聯繫與科技辦案能量，今年內迅速偵破多起重大矚目刑案，包括張○宗涉殺人分屍案及0822槍擊殺人案，有效安定社會人心，展現執法團隊強勢打擊犯罪的決心與魄力。

治安會報展成果 雄警掃黑、肅槍、緝毒、打詐不手軟 守護市民 打造幸福宜居城市。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

民調創近3年新高 治安表現連年獲肯定

高雄市政府警察局在治安維護工作的具體成果，反映於多項權威民調中，市民對治安的「安心感」持續攀升。依內政部警政署114年上半年民眾治安滿意度調查，高雄市滿意度達81.45%，創下近3年新高，顯示市民對警方守護治安的努力給予高度肯定。

在媒體評比方面，《遠見雜誌》2025年「縣市長施政滿意度調查」警政治安項目中，高雄市排名六都第2，且自2024年起連續2年維持佳績；同年度「縣市總體暨永續競爭力調查」治安面向亦名列六都第2，自2023年起連續3年獲得高度評價。《中國時報》2025年「22縣市有感施政大調查」中，高雄市治安滿意度同樣排名六都第2，近3年累計繳出「1金2銀」亮眼成績。

威力掃蕩黑槍毒 掃黑成效連4年特優

高雄市警察局對幫派組織與暴力犯罪採取「零容忍」態度，114年1至11月共檢肅治平目標及其成員112件、531人，查扣不法所得超過2億元，掃黑成效自111年起連續4年獲警政署評列「特優」。在強力執法下，街頭鬥毆案件呈現逐年下降趨勢，且維持全數偵破的高破案率。

同期警方共查獲各類非法槍枝114支、毒品案件4,791件、4,523人，查扣毒品重量近2.4公噸，並向上溯源偵破重大毒品案件97件、149人。另在警政署推動毒品唾液快篩政策後，高雄警方迅速查獲全國首宗唾液快篩陽性毒駕案件，有效阻斷毒駕風險。

科技打詐全面升級 守住市民荷包

面對詐騙手法不斷翻新，警察局長林炎田於會中指出，114年11月高發詐欺類型前三名為「假網拍」、「假投資」及「色情應召詐財」。近期更有詐騙集團藉由政府「普發現金1萬元」政策設置假網站行騙，高雄市警局自10月底至今已迅速偵破3起案件。

警方整合警政、檢調、金融與地政系統，建構科技防詐防線，全國首創「LINE高風險金流阻詐通報網」，114年5至11月成功攔阻331件，攔阻金額近3億元，並榮獲「114年國家警光獎」預防犯罪類團體優等。另由高雄、橋頭地檢署發起成立的「可疑金流預警中心」，自112年至114年11月止，已成功攔阻354名被害人，攔阻金額近2.5億元，兩大機制合計攔阻金額突破5億元。

此外，在警政署第4波同步打擊詐欺專案中，高雄市查獲集團性詐欺124件、634人，查緝件數與人數雙雙居全國之冠。

深化識詐宣導 培養全民防詐免疫力

警方除強力查緝外，也同步推動「主動發掘潛在被害人」機制，指派幹部親赴說明勸導，並結合關懷小卡提供法律諮詢與心理支持資訊，降低被害風險；同時透過社區、校園及多元管道，持續深化識詐宣導，提升全民防詐意識。

培植科偵戰力 AI助攻提升執法效率

為因應科技犯罪，高雄市警察局於各分局與直屬隊成立「科偵小隊」，培養專業人力並強化數位鑑識設備，同時導入AI技術，首創「一鍵計算車禍碰撞車速系統」，透過AI還原事故現場，突破過往鑑定瓶頸。

陳其邁於會後總結指出，治安成果來自長期累積與團隊努力，市府將持續作為警察同仁最堅實的後盾，投入更多資源強化科偵能量，攜手各機關精進治安作為，期許115年治安工作再創高峰，讓高雄成為真正讓市民安心、宜居的智慧幸福城市。

#高雄治安會報,陳其邁,高雄市警察局,掃黑打詐,科技辦案

