高雄市、熊本市啟動教育外交 台日20校締結合作

〔記者許麗娟／高雄報導〕日本熊本市教育長遠藤洋路率團到高雄進行教育交流，昨天(20)日與高雄市教育局長吳立森共同簽署教育合作備忘錄(MOU)，促成20所台日學校締結合作，雙方未來將以常態化學生互訪、教師專業對話、課程與學習成果分享及雙語教育經驗交流為主軸，深化互動合作。

遠藤洋路今年4月首度來訪高雄，感受高雄市豐沛的教育能量，8月高雄市三級學校的校長也組團回訪熊本市，這次遠藤洋路再訪，參訪旗山國小、南隆國中、陽明國中、中山高中、彌陀國中及仁武高中等校，實地瞭解高雄市學校推動科技融入課程、食農教育、食魚教育及多元校本課程情形，另林園高中、壽山國中、加昌國小及藍田國小等校也共同參與，展現三級學校攜手推動國際教育的行動力。

廣告 廣告

高雄市教育局長吳立森表示，高雄市與熊本市本次的教育合作，特別著重高中及國中的實質連結，包含中山高中與熊本縣立必由館高校、仁武高中與熊本縣立千原台高校等對應學校交流規劃，未來將透過專題發表、短期訪學、線上課程與社團合作等方式，讓學生在真實互動中培養國際理解、溝通與多元文化素養。

熊本市教委會遠藤教育長表示，高雄優質的教育環境和學校的創意課程，讓他留下了深刻的印象，希望未來雙方能有更多的交流機會，特別是在雙語教育、文化藝術和永續議題等領域，一起做更多新的嘗試。

【看原文連結】

更多自由時報報導

好晃！凌晨3:43雲林古坑規模4.3地震 半夜嚇醒一票人

全台遊樂區冠軍變廢墟 台灣民俗村現況曝

勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看

明起漸回暖、週末中南部飆30度 下週又有熱帶擾動發展

