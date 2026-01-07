高雄市「績優督導」性侵少女 衛福部研議設置社工查詢平台

〔記者林志怡／台北報導〕曾獲衛福部表揚的「績優督導」、高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉嫌性侵列管輔導少女，其擔任社工的妻子則涉嫌洩密，引起外界譁然。衛福部次長呂建德說，衛福部將參考「狼醫平台」作法，研議設置查詢平台，後續也會加緊討論。

何建忠曾獲得衛福部「強化社會安全網績優督導」獎項，卻涉嫌利用職權查詢少女個資並誘出性侵，引起各界撻伐，高雄市社會局日前更於「刊登高雄市政府公報」、「高雄市政府社會局公布欄」、「高雄市仁武區公所公布欄」等公布何男姓名。

然而，這次事件引起外界不安，並希望參考「狼醫平台」作法，成立相關社工查詢平台。呂建德說，衛福部深知社會非常關切這次案件，對於是否設置查詢專區，社工司已就必要性、可行性、執行方式進行研議，後續也會參考現行狼醫平台做法，盡快討論。

另日前衛福部社工司說明，據「性侵害犯罪加害人登記報到查訪及查閱辦法」規範，社會福利機構可向所在地直轄市、縣(市)政府警察局提出申請，查閱應徵者或應從事服務者有無加害人登記資料，以確保聘僱者沒有相關風險。

此外，行政院規劃擴大「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，對於相關規劃，呂建德說，衛福部目前正對相關內容積極研議，並與行政院持續討論，在適當的機會對大眾說明作為。

衛福部次長呂建德。(記者林志怡攝)

