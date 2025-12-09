高雄市1天2浮屍！7旬晨泳翁不幸溺斃、落水婦「無法識別」身分待查

社會中心／陳弘逸報導

高雄市昨天（9日）發生兩起溺斃意外。（示意圖／PIXABAY）

高雄市昨天（9日）發生兩起溺水意外，第一起為74歲晨泳的莊姓老翁，不幸溺斃，漂到外海，被人發現後，打撈上岸，已通知家屬；第二起，則是婦人不明原因落水，被人發現時已明顯死亡，待身分釐清後，再通知家屬，兩起案件，皆已報請檢方相驗，詳細死因仍待調查。

據《自由時報》報導，第一起案件，發生在昨天（9日）下午1時許，高雄港一港口外海有民眾發現，有人漂浮於水面，通報警消後，將人拖上岸，已明顯死亡，經比對死者為74歲莊姓老翁，上午晨泳未歸，不幸溺斃，漂到外海，後續已通知家屬，並報請檢方相驗。

第二起則發生在，下午3時許，高雄港24號碼頭有人發現女性浮屍，因身上無證件，無法識別身分，年齡約在60歲以上，遺體無明顯外傷，同樣報請檢方相驗，待身分釐清後，再通知家屬。

