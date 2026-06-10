高雄市1至5月抽驗飲冰品 2件違規依法裁處

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高雄市衛生局執行1-5月飲冰品現場抽驗及稽查，仍有2件複驗不合格，均已依法裁處。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市衛生局5月密集抽驗轄內現場調製飲冰品及配料共76件，10日公布抽驗結果全數符合規定；另，今年1至4月亦抽驗共88件，其中2件各因複驗腸桿菌仍超標及咖啡因含量與標示不符，均已依法裁處。

衛生局說，飲冰品專案抽查，主要是針對轄內手搖飲店、冰果店、咖啡店、便利商店及餐飲店等現場調製飲冰品場所，抽驗冰品、飲品、配料、咖啡及花草茶等，檢驗其衛生標準、棒麴毒素及咖啡因、總熱量及總糖量等標示符合度；其中1、3月抽驗以早餐店豆漿、熱咖啡、冰塊為主，4月起則大量抽驗手搖飲、果汁、冰品及餡料等。

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衛生局指出，今年1至5月抽驗共164件且皆已完成複驗，其中一件冰淇淋檢出腸桿菌科不符合食品中微生物衛生標準，經限期改善後再次抽驗仍不符規定，依違反《食品安全衛生管理法》第17條暨同法第48條第8款規定，處以新臺幣3萬元罰鍰；另一件連鎖飲料店紅茶則是檢出咖啡因含量與現場標示不符，已移請所轄縣市主管機關處辦。

衛生局強調，嚴格把關食安不容鬆懈，將持續從源頭管理、市場流通、查驗登記及消費者保護等面向嚴加查察，民眾若有任何食品安全衛生問題，可撥打電話07-7134000轉食品衛生科。