高雄市115學年度起公立國中小營養午餐免費18萬名學生受惠

高雄市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加十八億元經費，嘉惠全市約十八萬名學生。（記者呂佩琍攝）

台北市六日宣布公私立國中小營養午餐全面免費後，全台包括高雄等縣市紛紛跟進。高雄市長陳其邁八日宣布，全市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加十八億元經費，嘉惠全市約十八萬名學生。

教育局長吳立森表示，為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，陳其邁市長自113學年度起，每年編列一億四千萬元，補助每餐每生四元，減輕家長負擔，市府也補助國小學生每週飲用乳品，每年五千八百萬元。 吳立森指出，巿政府推動學校午餐使用符合三章1Q標準的食材，115年自籌四點五億元經費，確保學校午餐使用國產可溯源食材。

因應教育部導師費增加，陳其邁市長宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加一點五倍，感謝校園行政人員的辛勞。