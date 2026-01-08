高雄市115學年度起 公立國中小營養午餐免費

記者李靜音／高雄報導

高雄市長陳其邁今（8）日宣布，全市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。

教育局長吳立森表示，為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，高雄市自113學年度起，每年編列1億4千萬元，補助每餐每生4元，減輕家長負擔，市府也補助國小學生每週飲用乳品，每年5,800萬元。

吳立森表示，巿政府推動學校午餐使用符合三章1Q標準的食材，115年自籌4.5億元經費，確保學校午餐使用國產可溯源食材。

廣告 廣告

因應教育部導師費增加，陳其邁也宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員的辛勞。

高雄市長陳其邁宣布115學年度起，公立國中小營養午餐免費，行政工作獎金加碼1.5倍。(高雄市新聞局提供)