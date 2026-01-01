高雄市115年元旦升旗 國軍熱情參與與民同慶

記者孫建屏／高雄報導

「高雄市各界慶祝中華民國115年元旦升旗典禮」今（1）日在高雄市文化中心舉行，今年以「躍動高雄 智慧共榮」為主題，期盼與全體市民開創共榮未來；國軍南部地區駐軍部隊、單位和軍事院校受邀共襄盛舉，並進行精采的操演、軍事裝備陳展和體驗，以及寓教於樂全民國防教育活動，與民眾共同迎接嶄新的一年。

典禮在高雄女中樂儀隊青春活力的表演中揭開序曲後，熱情有勁的國軍人形氣偶緊接著上場熱舞，可愛逗萌的舞姿和演出，帶動全場歡騰氣氛。戰力精實、剛健勇猛的海軍陸戰隊樂儀隊隨後登場，配合雄壯激昂的軍樂聲，儀隊隊員在默契十足的隊形變換中，展現精湛槍法，呈現勤訓精練成果，贏得民眾熱烈掌聲。

升旗儀式由充滿堅毅氣質的海軍官校海韻合唱團、全國音樂比賽常勝軍的四維國小合唱團，帶領國軍官兵代表與高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成、市府團隊、民意代表和各界民眾一起高唱國旗，並向冉冉上升的國旗行禮致敬，為新的一年祈福。

「國軍弟兄姊妹24小時在臺海前線守護國家安全，維護國家主權，感謝所有的國軍將士，真的非常感謝。」陳其邁致詞時指出，過去的一年在颱風、豪雨時，國軍官兵總是第一個趕到現場執行防救災任務，協助市府復原市容，讓城市恢復正常運作，非常辛苦，要向他們致敬。

南部駐軍單位也在文化中心大廳前兩側道路陳展國造CM34裝步戰鬥車、輕型戰術輪車，以及各單位人才招募攤位，除了向民眾宣導全民國防教育，提供傘具穿戴、模型槍水彈射擊和戰鬥個裝著裝等體驗外，也詳細說明各部隊特性及軍人福利、待遇，鼓勵有志青年男女加入國軍行列。

「高雄市各界慶祝中華民國115年元旦升旗典禮」1日在高雄市文化中心舉行，海軍陸戰隊樂儀隊以精采的操槍演出，與全體市民迎接嶄新的一年。（記者孫建屏攝）

陸戰隊儀隊剛勁有力的操槍，贏得民眾熱烈的掌聲。（記者孫建屏攝）

海軍官兵海韻合唱團與四維國小合唱團為升旗典禮領唱國歌。（記者孫建屏攝）

熱情有勁國軍人形氣偶以可愛逗萌的舞姿和演出，帶動全場歡騰氣氛。（記者孫建屏攝）

高雄女中樂儀隊青春活力的表演，為典禮揭開序曲。（記者孫建屏攝）

國軍南部地區駐軍官兵代表與高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成一同啟動祈福儀式。（記者孫建屏攝）

高雄市後備指揮部與各區後備輔導幹部熱情參與高雄市元旦升旗典禮。（記者孫建屏攝）

陸軍裝甲564旅配合升旗典禮，陳展CM34裝步戰鬥車、輕型戰術輪車。（記者孫建屏攝）

可愛的國軍人形氣偶，吸引現場民眾爭相合影。（記者孫建屏攝）

南部駐軍在現場設置人才招募攤位，並提供民眾多元的軍事體驗。（記者孫建屏攝）

國軍招募員向民眾說明軍人服役福利與待遇，鼓勵有志青年男女加入保國衛民行列。（記者孫建屏攝）