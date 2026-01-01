高雄市115年元旦升旗，「躍動高雄 智慧共榮」。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄、吳文欽／高雄報導

迎接2026馬年的到來，高雄市議會與高雄市政府，1日早上在文化中心共同舉辦「高雄市各界慶祝中華民國115年元旦升旗典禮」，今年以「躍動高雄 智慧共榮」為主題，現場氛圍以馬年一卡通圖像進行延伸，馬與太陽的結合代表著智慧與向前躍進的力量，寓意市府及議會不斷追求創新和發展，與市民共同開創高雄共榮的未來。

今年是馬年，高雄市警察局騎警隊雄赳赳的騎警，與2匹駿馬也特別參與今年元旦活動，民眾熱情與騎警隊合影拍照，博得馬年好彩頭；國軍輕型戰術輪車及雲豹八輪甲車也到場展示自主國防成果。

升旗典禮由高雄女中樂儀隊揭開序曲，以青春活力的表演喚起市民的熱情，超萌的國軍娃娃帥氣跳舞，帶動全場歡騰氣氛，海軍陸戰隊樂儀隊在激昂的軍樂聲中，展現精湛陸戰槍法，全國音樂比賽常勝軍四維國小，與充滿堅毅氣質的海軍官校海韻合唱團，共同領唱中華民國國歌，在議長康裕成及市長陳其邁帶領府會團隊與現場民眾一起升旗，為新的一年祈福。

市長陳其邁感謝議會不分黨派支持市政，並向國軍及颱風災害期間堅守崗位的第一線人員致敬，回顧五年來高雄在產業、交通、藝文與環境的成長，祝福國家昌隆、市民平安。議長康裕成表示，回顧任內成果，議會通過多項重要法案，包含全台首創的《高雄淨零城市發展自治條例》，為城市永續奠基；未來將持續監督、為民發聲，與市府攜手推動建設。

元旦備受市民熱烈索取一卡通紀念卡，由插畫家馬里斯設計，以童趣的生肖馬為主要元素，搭配燦爛的天空、山巒、港灣、建築等圖像，象徵夢想從海港城市啟程奔馳，迎向未來。新的一年一大早，也讓5千名幸運拿到紀念卡的市民，感受到馬年新氣象以及城市煥然一新的活力。