高雄市115年度總預算審議完成 歲出達1978億元

高市議會完成審議115年度總預算。（高雄市議會提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市議會今（6）日完成審議高雄市115年度總預算案，歲入淨刪減7529萬7千元、賒借收入刪減1億2337萬6千元、歲出刪減1億9867萬3千元，市長陳其邁感謝議會對市政推動及重大建設的支持，盼府會持續合作、加速高雄轉型，持續建構交通路網成型、拓展產業及人才就業動能、完善城市基礎設施、推動民生建設及強化韌性與全齡保障，他強調，市府團隊會秉持初衷，以市民優先奠定永續、韌性的基礎，讓高雄在國際競爭與城市發展的浪潮中穩健邁進。

經過第4屆第6次定期大會及第8、9、10次臨時會，高雄市議會審議完成115年度總預算案，審定總預算歲入為新台幣1929億6554萬4千元，公債及賒借收入110億5795萬8千元，歲出1978億2350萬2千元，債務還本62億元。其中，歲入淨刪減7529萬7千元、賒借收入刪減1億2337萬6千元、歲出刪減1億9867萬3千元。

市府主計處表示，歲入主要刪減基金賸餘繳庫6000萬元、雜項收入3382萬元、補助收入701萬5千元等，另增加違反石油管理法、天然氣事業法、土石採取法、區域計畫法及文化創意產業發展法等罰鍰2292萬元與本市弱電寬頻共同管道管線進駐使用費500萬元。

而歲出主要刪減公園處公共設施養護及改善1億1500萬元、捷運局大眾捷運系統土地開發基金5500萬元、地政局地籍圖重測及開發地區地籍測量641萬5千元、法制局國家賠償準備500萬元、行政暨國際處國際與綜合事務268萬9千元、研究發展考核委員會市政研究發展及革新250萬元等。主計處強調，市府將持續秉持「量入為出、穩健財政」的精神，妥適運用通過預算。

