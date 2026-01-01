高雄市115年有線電視各項收費不調漲 維持與114年相同

高市府公告一一五年五家有線廣播電視系統經營者收視費用上限，各項費用均不予調漲，維持與一一四年相同。(見圖)

高市府今(一)日說明，高市府有線廣播電視系統費率審議委員會於一一四年十二月共召開兩次會議，經委員審酌五家系統業者提報之收視費用申報表、營運績效與規劃、財務與獲利狀況、公益回饋投入程度、收視滿意度調查等因素，並參酌各縣市政府公告收費標準，決議一一五年各項收視費用上限維持與一一四年相同。

高市府表示，高雄市一一五年五家有線電視業者每月基本頻道組收視費用上限介於新臺幣四百五十元至五百五十元，裝機費一千元，復機費八百元，室內移機費五百元、室外移機費八百元，單一分機費在主機裝設時二百元、主機裝設後五百元；而高市府社會局登記有案之低收入戶享有免收收視費等各項費用之優惠。

高市府提醒，一一五年各項收視費用生效日期前，如系統業者已與訂戶訂有契約，其原收費低於高市府公告各項收視費用者，應依原契約所定價格收視至契約期滿；此外，業者亦得視區域特性、社區規模等市場狀況，與訂戶雙方協議更優惠之收視價格。