高雄市115年經濟弱勢就醫補助2月1日起受理申請 減輕費用負擔助安心就醫

為協助高雄市經濟弱勢市民減輕醫療負擔，高市府衛生局自一○○年起持續申請衛生福利部「公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫」，補助其健保部分負擔、住院膳食費及掛號費等醫療費用；今年度亦已獲核定補助經費五百九十六萬五千元，將自二月一日起至十月卅一日受理申請，符合資格民眾可向當地衛生所或就醫醫療院所提出，以獲得必要的醫療補助，惟年度經費有限，若經費用罄將提前截止受理。(見圖)

衛生局今(十九)日表示，該計畫補助對象為設籍高雄市，具低收入戶、中低收入戶或其他經區公所及社會局認定並開立證明的經濟弱勢者，補助項目包含健保部分負擔、住院膳食費、掛號費、健保欠費（每人每年上限三千元）、救護車費用（每人每年上限六千元）、偏遠地區交通費（每人每年上限二千元），以及無健保身分者的自付醫療費用（限健保給付範圍內）每人每年補助總額三萬元為上限。

衛生局指出，該補助計畫為經濟弱勢家庭重要後盾，曾有自幼患有輕度智能障礙民眾小怡（化名），未婚無子女，雙親早逝，長年與年近九旬外祖母相依為命，依賴政府每月身心障礙生活補助維生；有次小怡因車禍造成左大腿嚴重骨折，住院手術讓拮据家庭面臨龐大醫療負擔，所幸住院期間醫院社工協助申請這項補助，及時緩解醫療費用壓力，案家對公益彩券回饋金的協助表達感謝，讓小怡得以安心接受治療。

衛生局統計顯示，截至一一四年度，該計畫已協助七千九百七十四位民眾，累計補助三萬七千七百九十二人次，有效降低經濟弱勢民眾醫療經濟壓力，保障其就醫權益；過去三年主要補助健保部分負擔費用，補助金額達一千三百一十六萬二千九百八十六元，其次為住院膳食費，補助四百三十三萬五千六百二十三元。衛生局期望透過該計畫的持續推動，讓更多經濟弱勢民眾能夠獲得醫療保障，安心就醫，減輕家庭經濟壓力。

衛生局提醒，符合補助資格者，請檢附一一五年相關醫療費用收據正本、本人印章、金融帳戶封面影本及相關證明文件，至高雄市各區衛生所申請；若民眾於醫院就醫時以欠費方式辦理，請由醫院開立欠費明細協助提出申請，詳情請向各醫院社工洽詢，或至衛生局官網（https://gov.tw/9Kw）查詢，亦可洽詢衛生局醫政事務科○七-七一三四○○○分機六一○四。