高雄市1999真人文字客服常態化 通報更多元 服務更便民

為提供民眾使用真人文字客服的需求，通報不再限於電話，高雄市1999即日起常態化「1999真人文字客服」(1999webchat.kcg.gov.tw另開新視窗)，上班日08:00至18:00，提供即時、便利的線上諮詢服務。文字客服方便傳送圖象、影音，比電話通報提供更多內容。

研考會主委陳博洲表示，市民常用的陳情方式隨著數位科技發展及行動裝置普及而有變化，為因應不同的使用需求，推出「1999真人文字客服」。市民可以使用手機或電腦向客服詢問市府政策或是通報派工。文字客服讓不方便或不喜歡講電話的市民有另一種方式使用1999的服務，文字客服便於傳送圖象、影音，讓通報內容更多元，降低電話通報的溝通成本。此外，透過文字客服分流部分1999話務，進而提升服務量能。

陳博洲指出，持續優化1999多元服務管道，結合科技應用與人性化服務，讓市民以更便利的方式獲得市政資訊與協助，打造更智慧、更貼近民眾需求的市政服務。

