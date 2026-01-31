高雄帥警蹲地救援 車友PO合照全網暴動「求管區！」：想去高雄騎腳踏車

高雄帥警「韓韓」蹲地救援，車友PO合照全網暴動。翻攝高雄市警局FB

高雄市警察局昨晚在社群發文，分享一名凱旋路派出所員警助人的暖心故事，有民眾夜間騎單車行經和平一路時，褲腳意外被捲進單車鏈條，正當進退兩難時，幸運遇到轄區帥氣員警及時現身，蹲下身子幫他解圍。民眾當場要求合照並以「被咬住的褲腳，被接住的心」PO文分享，瞬間引發網友暴動，紛紛敲碗「求地點！」、「現在買腳踏車來得及嗎？」

高雄帥警「韓韓」IG有7萬多粉絲追蹤。翻攝照片

據了解，這名長相神似韓星的帥警，是苓雅分局凱旋路派出所黃姓員警，綽號「韓韓」，過去曾多次參與市警局的反詐騙及宣導短片拍攝，不僅顏值高，身材也相當結實，同時也是高雄市騎警隊的一員。這次救援意外曝光韓韓帥照，不少網友迅速肉搜出他的個人IG，發現追蹤人數已飆破7萬粉。

高雄市警局昨晚貼文一出，短時間內便吸引萬人按讚，原本是表揚員警為民服務的「好人好事」，但網友全歪樓熱議「韓韓」的逆天顏值：「這是韓劇裡面才會出現的警察吧！」、「是時候去高雄騎腳踏車了，記得要穿寬腳褲」、「可以把我也抓走嗎？」、「帥到不像真人，這側臉太犯規」。



