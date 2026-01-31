高雄帥警「蹲地救援」照引暴動！ 網挖IG嗨喊：我現在去買腳踏車

高雄帥警「蹲地救援」照引暴動。（翻攝自高雄警察局臉書）

高雄市府警察局昨（30）日貼出一張暖心合照，從文中可以了解，一名男子被單車鏈咬住褲腳，凱旋路派出所的員警隨後也蹲下身，幫忙解開糾結的布料與鏈條。而員警帥氣的模樣一曝光，網友也暴動喊，「現在騎腳踏車出發」。

高雄帥警照曝光網暴動！

「被咬住的褲腳，被接住的心」，高雄市府警察局昨天發文說，夜色裡的和平一路，男子被單車鏈條咬住了褲腳，也絆住了回家的路。在那進退兩難的尷尬時刻，幸好暖鴿（哥）即時過來協助。

警察局說，凱旋路派出所的員警，蹲下身，並細心解開了糾結的布料與鏈條，解開的不只是褲腳，更是深夜裡那份無助的慌張，「謝謝學長，接住了此刻的無助」。

帥警IG被挖出！ 網喊：我先去弄壞我單車的鏈條

該則暖暖的貼文，卻因為警察的帥氣長相而大歪樓，大批網友紛紛喊，「警察帥氣像明星一樣」「怎麼好人、好事、好運氣都出現在高雄」「我現在買腳踏車請問來得及嗎」「現在的警察真的都很帥」「太久沒騎車了 ，今晚出來和平路騎車運動」「明天和平一路都是腳踏車，等待救援」「我先去弄壞我單車的鏈條」。

廣告 廣告

值得一提的是，該名員警的IG也被找出來，從上面的資訊中可以看到他有7.2萬粉絲追蹤，而他也常分享自己出遊、穿警察制服的照片，網友還留言喊，「怎麼這麼可愛」。

更多鏡週刊報導

「想處理凶宅嗎」算恐嚇！人夫爭房產嗆妻挨告 一句氣話代價出爐

裴社長小吃手記30／高雄巷仔內覓食之哈瑪星小吃 在地朋友力推必吃經典3家店

獨家／法官霸凌書記官 遭判賠10萬