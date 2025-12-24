高雄平安夜傳憾事 16歲學霸高中生墜樓身亡家屬悲痛

高雄市左營警分局。讀者提供



高雄市左營區今（12/24）凌晨驚傳墜樓事件，一名16歲就讀明星高中的林姓學生，於住處社區大樓發生意外，警消獲報到場時已無生命跡象，父母悲痛不已，全案已報請橋頭地檢署進行相驗，以釐清確切死因。

警方表示，凌晨2時許接獲通報，左營區某社區大樓發生墜樓案件，立即派員趕赴現場，發現該名少年倒臥於一樓道路，經確認已死亡，身分為該大樓住戶。

初步了解，林姓學生當晚與父母因故產生口角，隨後於凌晨2點多獨自前往大樓頂樓，大樓保全發現死者躺臥一樓道路，嚇得趕快報警。

警方隨後通知家屬到場，並由鑑識人員進行現場採證，同時調閱大樓監視器畫面，事發過程未發現他人介入，現場亦無外力介入跡象；全案已報請橋頭地檢署進行相驗，以釐清確切死因。

