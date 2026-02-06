高雄年味在果貿市場發酵！60年黃媽媽眷村臘肉 讓老主顧都年年報到

位於高雄果貿市場裡黃媽媽自醃的「眷村五花臘肉」，是許多人記憶中的眷村味道。

位於高雄左營果貿市場裡的「黃媽媽眷村味香腸臘肉鋪」，1959年開業，60多年過去，年節前夕，老主顧熟門熟路報到，特地來找這一口熟悉的眷村味，甚至有老客人特地拖著行李箱來裝箱帶走。

位於左營軍港附近的果貿社區，前身為1965年的海軍眷村果貿三村，曾是台灣南部最大眷村聚落，現已改建為集合式住宅，不過社區周邊與附近的果貿市場仍藏有許多眷村美味，黃媽媽就是其中一間。

果貿市場位於左營果貿社區旁，是在地居民日常採買與交流的重要場所。

老闆娘黃周美雀已88歲，仍在攤位上忙得閒不下來，兒子則負責販售肉品。切開「眷村五花臘肉」，剖面粉色晶瑩，只有純粹的酒香與肉香。第二代黃老闆直言：「市面上那種大老遠就聞到香味的臘肉，多半加了香精，我們這純天然的，要靠近聞才行。」說完就把整條臘肉直直往我臉上湊，是真不怕檢驗。

「黃媽媽眷村味香腸臘肉舖」位於高雄左營果貿市場內，已有60多年歷史。

黃周美雀從20多歲開始醃臘肉，今年已經88歲了。

黃老闆強調自家臘肉使用58度金門高粱酒醃製，不加一滴水。

臘肉先以金門紅標58度高粱酒搭配中藥材醃製 ，至於有哪些中藥材，老闆可是保密到家，醃好後再仰賴南台灣的豔陽曬乾；而「煙燻五花臘肉」則是再用甘蔗、橘子皮一同慢燻，兩種風味不同，各有擁護者。

標榜湖南臘肉口味的「眷村五花臘肉」切開酒香四溢，色澤晶瑩剔透。（410元／斤）

「煙燻五花臘肉」使用傳統蔗燻古法製作，保證不添加色素與香精。（420元／斤）

雖然標榜是湖南臘肉，但老闆表示，「台灣是海島型氣候，濕度跟湖南就是不一樣，製作手法還是有改良過啦。」除了臘肉，舖上也販售多種口味的香腸，堅持手切肉製作，其中「麻辣香腸」中的小辣最受歡迎，而「豆腐香腸」是眷村年菜都會有的一道，最美味的作法是用蒸的。

「麻辣香腸」（右，300元／斤）共有3種辣度可選；「豆腐香腸」（左，260元／斤）蒸後口感軟Ｑ多汁。

老闆非常貼心，每份臘肉都貼心附上料理指南，提醒客人回家一定要「處理過」，就像紅酒需要醒，臘肉也需要前置作業才能呈現最佳風味。他再三叮囑：「日曬風乾難免有風沙，要先燙過，順便洗淨、解凍，依照個人口味，燙的時間也不一樣，口味清淡就燙久一點。」

黃老闆細心為每份臘肉附上料理說明，提醒客人回家後一定要先燙洗處理，才能讓臘肉風味完全甦醒。

他還不忘傳授手藝，除了最常見的臘肉加入蒜苗爆炒，也能炒年糕，或是將皇帝豆去皮後，大火炒6至7分鐘，炒到乾酥就能上桌了，買幾條臘肉回家過年，餐桌上又能多好幾道美味。

黃媽媽眷村味香腸臘肉鋪

地址：高雄市左營區中華一路9號（果貿市場內）

電話：0970-390-318

營業時間：07：30～12：30

刷卡：不可。提供LINE訂購，ID搜尋0970390318。

