高雄年底事故風險升溫 市府跨局處啟動最高強度交通安全防線

高雄市每年第四季交通事故率明顯偏高，市府為提前因應事故風險升溫，由副秘書長召集跨局處事故防制會議，結合交通局、警察局、工務局等 12 個局處，從工程改善、教育宣導與重點執法三大面向全面升級防制作為，全力守住年底交通安全。

市府表示，工程改善仍是降低事故的核心策略，今年已完成左轉專用車道 55 處、標線型人行道 31 處、減速平台 1 處、行穿線退縮 27 處、行人專用時相 25 處，並推動社區型標線小圓環、人行道改善總長達 6 公里。此外，針對夜間行人事故較高的路段，也完成 28 條照明改善，透過降低車速、提升能見度，營造更友善安全的步行環境。

↑圖說：工程改善是降低交通事故的核心策略。（圖片來源：高雄市交通局提供）

在宣導方面，由於高齡者事故多發生在清晨與夜間，且常見於公園、校園、無號誌路口周邊，民政局、教育局、社會局及各區公所已針對高齡者聚集場域加強宣導。透過事故影片、圖卡等素材，在鄰里中心、學校、衛生所宣導「車停讓行人」「行人走斑馬線」等觀念，強化民眾交通安全意識。

↑圖說：在宣導方面，社會局及區公所已針對易發生事故場所加強推動高齡者交通安全宣導。（圖片來源：高雄市交通局提供）

警方則同步提升執法力度，針對闖紅燈、超速、未停讓行人、酒駕四大高風險違規加強取締，並提高事故熱區及清晨、夜間時段見警率，以抑制危險駕駛行為。同時，市府也加強取締機車占用人行空間，透過警政與交通單位合作導正不當用路。

↑圖說：警察局鎖定四大高風險違規強化取締（圖片來源：高雄市交通局提供）

交通局提醒，歲末聚餐活動頻繁，民眾如有飲酒務必搭乘大眾運輸或使用代駕服務，切勿酒後駕車，以免危及自身與他人。市府並再次呼籲「減速、停讓、多注意」是守護生命最簡單而有效的方法，將持續以最大力度降低事故風險，保障市民行的安全。

