高雄年底活動最熱點 SKM Park Outlets 高雄草衙 聖誕吃喝玩樂全攻略

▲SKM Park Outlets 高雄草衙 聖誕節吃喝玩樂一站解決。

【記者 王雯玲／高雄 報導】今年下半年受惠於多場大型演唱會，高雄活動量持續升溫，吸引大量旅客南下，也帶動年底節慶檔期成為南臺灣最受關注的出遊時機。隨著聖誕腳步逼近，許多民眾開始規劃「高雄聖誕怎麼玩」等節慶行程，期望在假期中同時兼顧拍照、聚餐、購物與娛樂體驗。為迎接旺盛節慶人潮，SKM Park Outlets 高雄草衙 推出以「聚餐、購物、娛樂、氣氛造景」為核心的聖誕企劃，從節慶美食、送禮選物到趣味體驗與會員回饋，期望以最豐富的內容滿足旅客、家庭與情侶的所有聖誕需求，提供冬季最完整的一站式過節解方。

交換禮物與年末送禮向來是12月最重要的節日儀式之一，SKM Park Outlets 高雄草衙 館內匯集超過兩百家品牌，天天 3 折起的優惠讓送禮變得輕鬆又好挑。COACH 全面 5 折起、MICHAEL KORS 全面 4 折起、kate spade 全面 5 折起，還應景推出超可愛的聖誕樹掛飾，為禮物增添更多溫度與驚喜。為滿足送禮包裝的需求，12/13(六)-12/14(日)、12/20(六)-12/21(日)兩個週末將提供專屬包裝服務，新光三越會員於活動當日消費滿額即可享免費包裝(每日限量50位)，貼心服務，讓您送禮不NG。

除了購物外，館內還有近五十家餐飲品牌，提供各式料理，還有聖誕節的期間限定餐點，讓聚餐更具儀式感。「默爾」即日起-12/25(四)推出聖誕限定口味披薩；「添好運」即日起-12/31(三)推出「聖誕愛我好運四人套餐」；「吳寶春自己做」12/30(二)前聖誕節限定品項登場，讓聖誕過節行程更豐富。無論是家庭聚會、公司交換禮物、朋友相約小酌或情侶浪漫晚餐，都能滿足所有人聖誕聚餐需求。

享受購物與美食之餘，也別忘了累積新光三越會員點數，今年 SKM Park Outlets 高雄草衙 持續推出「點數回娘家」扣點抽獎活動，只需使用新光三越 APP 即可扣點獲得抽獎資格，最低只要1點，就有機會將 Dyson造型吹風機、iPhone 17 Pro Max、Nintendo Switch 2等高人氣大獎帶回家，點數越多、抽獎次數越多，讓你點點不浪費，點點都超值。

今年聖誕節，鈴鹿賽道樂園以雙重節慶體驗陪伴大小朋友度過最歡樂的冬日時光。12/6(六)-12/28(日)期間每個假日的下午16:30《耶誕城冰雪之旅》正式開演，將由酷奇拉帶領小朋友一起走進奇幻的耶誕國度，讓孩子們在戶外購物街區彷彿置身冰雪世界，享受專屬於冬季的驚喜與感動。

同時，12/20(六)-12/28(日) 晚間18:00-18:30還有冬日絕不能錯過的《耶誕列車出發！》活動限定登場，歡迎大家一同乘坐耶誕列車，與普托一起聆聽關於聖誕老人的節慶故事、欣賞沿途節日燈光，感受穿梭園區的節日氛圍。活動期間，新光三越會員可扣 200 點兌換搭乘資格，非會員亦可於現場以現金報名參與。無論是沉浸式的冰雪冒險，還是充滿儀式感的節慶列車旅程，今年聖誕就到鈴鹿賽道樂園，一起享受專屬於冬季的歡樂魔法。 （圖／記者王雯玲翻攝）