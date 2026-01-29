高雄年抓2685公斤違禁物！毒品、私菸、私酒、違規豬肉全抓到手

高雄關公布最新年度查緝成果，數字令人咋舌，2025年內在共攔下大量走私品，從毒品、私菸私酒，到電子煙與違規豬肉通通現形。高雄關提供



高雄關公布最新年度查緝成果，數字令人咋舌，2025年內在共攔下大量走私品，從毒品、私菸私酒，到電子煙與違規豬肉通通現形。光是毒品就查獲46案、總重2685公斤，另有超過200萬包私菸、數萬公升私酒及大批電子煙產品。

根據統計，2025年間高雄關查獲的毒品種類涵蓋多個等級，包括海洛因246公斤、大麻1135公斤，以及毒品前驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」557公斤，數量相當驚人；相關案件多涉及跨境走私，若流入市面，恐對社會治安與公共安全造成嚴重衝擊。

廣告 廣告

高雄關表示，除了毒品，走私菸酒仍是不法分子主要標的；全年共查獲私菸229萬7800包、加熱式菸草8620條，以及私酒3萬8773公升，電子煙、煙油、煙彈與相關器具的查獲數量更超過10萬件，顯示新型菸品已成為邊境管制的重要戰場。

在防堵非洲豬瘟方面，去年共查獲未經檢疫的豬肉及其製品203件、重量約160公斤；海關人員指出，這類違規物品看似零散，卻可能對國內畜牧產業與食品安全帶來高度風險。

高雄關表示，近年透過大數據風險分析，搭配X光掃描等高科技設備，能更精準鎖定高風險貨物，提高查緝效率。隨著農曆春節將近，走私活動可能升溫，邊境查驗力道也將同步加強，並與司法警察機關保持密切合作。

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

《太報》關心您

吸菸有害健康且害人又害己，為防止菸害、維護國民健康目的，請洽戒菸診所或撥打免費戒菸專線：0800-63-63-63

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

梁育誌姦殺案「可教化」逆轉逃死 律師：假釋回社會恐再傷家屬

法院改認「仍可教化」！梁育誌姦殺長榮女大生逆轉逃死 母悲吐9字

死刑釋憲後首例判死翻盤！梁育誌姦殺馬國女改判無期